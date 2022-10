Základní The Sims 4 jsou nově zdarma. Pátý díl se chystá

19. 10. 2022 11:53 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Simulátor života The Sims 4 je od včerejška všem dostupný ke stažení zdarma pro PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Počítejte nicméně s tím, že je základní hra velmi osekaná a spoléhá na to, že hromadu peněz utratíte za datadisky, rozšiřující balíčky a další položky v oficiálním obchodě, které vám do Simíků přidají funkce dostupné v předchozích dílech.

Electronic Arts tuhle studnici přirozeně nenechá vyschnout ani v budoucnu, a tak během včerejšího summitu Behind The Sims představilo několik konceptů nadcházejících dodatků s novými městy, rustikálním stavebním stylem či moderním oblečením. Žádné konkrétní balíčky neoznámilo, dva datadisky by ale měly vyjít během roku 2023.

V příštím roce se v The Sims 4 budete moct těšit také na interaktivnější miminka, s nimiž byste si oproti jejich předchozímu ztvárnění měli užít výrazně víc zábavy, protože doposud byly víceméně plačícími doplňky, které bylo občas potřeba nakrmit a přebalit.

A protože čtyřka vyšla už před osmi lety, komunita se přirozeně ptá po pokračování. Viceprezidentka divize The Sims z Maxisu, Lyndsay Pearson, sice na včerejším summitu oficiálně nezmínila The Sims 5, Simíci nové generace se na ní ale přesto objevili. Hra zatím nese kódové označení Project Rene a záběry z dema se zaměřily především na režimy stavění a vybavování domu, které mají být oproti čtyřce mnohem detailnější.

Na příkladu postele tvůrci předvedli, jak si budete moct tvarově přizpůsobovat jednotlivé kusy nábytku. Navíc by se mělo vrátit barevné kolečko ze třetího dílu, díky kterému si budete moct vytvářet vlastní barevné kombinace nad rámec těch připravených. Prototyp příštích The Sims se obešel bez čtvercové mřížky k přichycování předmětů, zato v něm jde rozmístit spousta pohodlných polštářů.

Samotná simulace života prozatím ukázku nedostala, i umělá inteligence Simíků by ale měla projít výraznou proměnou. Z technické stránky se počítá s hraním sólo i s jakousi formou kooperace při stavění a také s crossplayem napříč platformami, a to včetně mobilních telefonů.

Pearson nicméně zdůraznila, že je Project Rene v raném stádiu vývoje a novinky z něj budeme dostávat v příštích několika letech. The Sims 4 tedy patrně mají ještě pár let dodatečného obsahu před sebou.