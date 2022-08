Zahrajte si remasterovanou verzi nikdy nevydané adventury ze světa Warcraftu

8. 8. 2022 15:14 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když se hovoří o hrách, které nikdy nespatřily světlo světa navzdory nadějnému vývoji i populární značce, téměř nikdy není opomenuta zmínka o point-and-click adventuře ze světa Warcraftu, která byla ve vývoji v 90. letech, ale nikdy nebyla dokončena a oficiálně vydána.

V roce 2016 se nicméně objevil hratelný build, který titul Warcraft Adventures: Lord of the Clans nabídl zájemcům k vyzkoušení. Ačkoli byla uniklá verze hry slušně funkční a hratelná, herní filmečky se nepřehrávaly plynule a některé chyběly úplně. Naštěstí se ale našla dobrá duše, která strávila posledních šest let prací na tom, abyste si mohli adventurní Warcraft vychutnat v co nejlepší kvalitě.

Autorem neoficiálního remasteru je tvůrce s přezdívkou DerSilver83, který uvádí, že v současné podobě je vizuální zážitek už dostatečně kvalitní a k dalším úpravám a vylepšením není důvod. DerSilver83 mimo jiné odstranil vizuální artefakty z ručně kreslených scén, některé assety kompletně předělal ve Photoshopu a srovnal zvukové stopy tak, aby seděly k obrazu. Kromě toho také přidal několik přechodových scén, aby byla hra plynulejší. Došlo i k odstranění chyb v dějové posloupnosti a chybějící dabing byl nahrazen díky text-to-speech.

Pokud si chcete Warcraft Adventures: Lord of the Clans zahrát, potřebujete k tomu originální data hry, na která ovšem Blizzard v roce 2016 uvalil DMCA. Pokud je máte k dispozici, remasterovaná data můžete stáhnout zde.