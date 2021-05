Zahrajte si neoficiální pokračování Wolfensteina 3D, zadarmo a v češtině

4. 5. 2021 14:33 | Novinky | autor: Adam Homola

Šest let vývoje je dlouhá doba na téměř cokoliv, obzvláště pokud jde o na pohled malý, fanouškovský projekt. Čekali jsme, čekali a nakonec jsme se Wolfenstein: Blade of Agony přece dočkali. A podle prvních reakcí rozhodně nejde o zklamání.

Pokud se vám Blade of Agony už vykouřila z hlavy, nedivím se vám. O hře jsme na Games psali naposled před pěti lety, a tak neuškodí si alespoň trochu připomenout, o čem že je tady řeč. Jakkoliv může být název matoucí, vězte, že nejde o oficiálního nového Wolfensteina a už vůbec ne o produkt id Software.

Wolfenstein: Blade of Agony je fanouškovská hra stylizovaná do podoby stříleček z druhé poloviny devadesátých let. Duchovně a ideově se tu tak navazuje na původního Wolfensteina 3D, Dooma a podobné klasiky. Hrdinou Blade of Agony je ostatně starý známý BJ Blazkowicz.

zdroj: Realm667

Tvůrci si svojí hrou jednoduše odpovídají na otázku, jak by asi vypadalo oficiální pokračování Wolfensteina 3D. A protože nikdo nic takového (aspoň tedy v duchu původní hry) neudělal, tak to udělali sami a ještě se intenzivně inspirují u her jako Return to Castle Wolfenstein, Call of Duty a Medal of Honor.

Blade of Agony se chlubí třemi desítkami úrovní a lákavou retro kombinací modelů s nízkým počtem polygonů a sprite assetů ve vysokém rozlišení. Příjemné je, že na strunu nostalgie si můžete zabrnkat zcela bezplatně. Wolfenstein: Blade of Agony totiž nestojí ani halíř a stahovat můžete bezplatně odsud. Pokud byste chtěli tvůrce podpořit a na dlouhý vývoj přeci jen něco přispět, můžete tak učinit skrze PayPal zde.

Obrázky, videa a všechny potřebné informace najdete na webu hry, kde se mimochodem vyskytuje také informace, že Wolfenstein: Blade of Agony je k mání v deseti jazycích a jedním z nich je i čeština.