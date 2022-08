Zahrajte si fanouškovskou hru podle Attack On Titan. Je zdarma

10. 8. 2022 12:58 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Že neznáte Attack On Titan? Tak to se nejspíš nedíváte na anime. Mezi fanoušky japonské tvorby jde totiž o naprosto kultovní záležitost. Seriál na motivy stejně úspěšné mangy má na triku zápis v Guinnessově knize rekordů jako nejžádanější anime v rámci streamovacích služeb. Loni (než ho sesadil Falcon a Winter Soldier) se dokonce umístil na špici nejsledovanějších pořadů v USA. A není se čemu divit. Originální zápletka, ale i příběh plný nečekaných zvratů vás nenechá vydechnout.

Přiznejme si, je to skvělý základ pro hru. Attack on Titan se totiž odehrává ve světě, kde lidstvo bylo téměř vyhubeno takzvanými titány, obrovskými nahými monstry, která se živí lidmi. Zbytek přeživších se tak před titány ukryl za hradby jediného města, kde se snaží jejich útoky přežít.

Pár her ze světa Attack on Titan už existuje, ale uživatel Swammy se rozhodl podívat na to, jak by vypadala hra z pohledu první osoby. Loni vytvořil malé demo a video umístil na TikTok, kde ho viděly desítky tisíc lidí, a tak se rozhodl ho vydat veřejně.

Přes řadu komplikací nakonec přidal do hry i multiplayer, takže pokud chcete, můžete likvidovat titány se svými kamarády. Samozřejmě jde jen o fanouškovský projekt, který je plný bugů. I tak klobouk dolů, demo si od svého vzniku stáhlo na 10 milionů uživatelů.