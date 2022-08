Začíná testování cross-playe v F1 22. Koncem měsíce bude spuštěn naostro

5. 8. 2022 11:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Není to tak, že by Codemasters ještě neměli žádnou zkušenost s podporou hraní napříč platformami. Touto často žádanou funkcí se již pyšní závodní tituly Grid Legends a Dirt 5, ale série formulí po ní dosud mohla jen smutně pokukovat. No, i hráči efjedniček se co nevidět dočkají.

Britské studio Codemasters původně plánovalo mít cross-play jako součást hry F1 22 v den jejího vydání, ale vlivem války nebylo možné jeho dokončení stihnout. Cross-play totiž pro Codemasters vyvíjejí na zakázku ukrajinští vývojáři.

Dnešním dnem se konečně naskytuje první příležitost vyzkoušet hraní napříč platformami v F1 22. Codemasters naplánovali na srpen dva veřejné testy probíhající o víkendech 5. až 7. srpna a 12. až 14. srpna.

V těchto dnech si všichni hráči mohou vyzkoušet módy Social Race a Two-Player Career kombinovaně na zařízeních PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X|S. Tvůrci si od této funkce slibují zejména hladší matchmaking a lepší párování hráčů na stejných úrovních. Zároveň budete mít možnost funkci cross-playe vypnout, pokud nebudete chtít být míchaní s hráči z jiných zařízení.

K plné integraci cross-playe do F1 22 má dojít koncem srpna.