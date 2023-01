Začal neoficiální překlad upovídané akce Guardians of the Galaxy

10. 1. 2023 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Akční adventura Marvel's Guardians of the Galaxy od Eidos Montréal zcela neochvějně patřila k těm nejpříjemnějším překvapením videoherního roku 2021. Po nepříliš oslnivých Marvel's Avengers totiž vývojáři přišli se zábavnou příběhovkou, která nabízela skvěle napsané postavy, výborný osmdesátkový soundtrack a hlavně velký spád, za což si u nás v recenzi odnesla věru pozitivní hodnocení se slovy:

„Hlavní doménou překvapivě zábavného kosmického dobrodružství není ani tak skvělá akce nebo zapeklité hádanky, ale spíš bezvadná chemie mezi postavami v rámci příběhu, který je všechny převyšuje. Skvělým podtržítkem je pečlivě vybraný osmdesátkový soundtrack, a i když hře k dokonalosti něco chybí, pořád jde o jednu z nejlepších herních adaptací Marvelu.“

Nicméně všichni, kdo se do hry pustili, velice rychle zjistili, že se na poměry lineárních akčních adventur jedná o pořádně upovídanou jízdu. Herní Strážci Galaxie jsou prošpikovaní nejrůznějšími dialogy, kdy na sebe postavy mnohdy pokřikují přes sebe, a zároveň jejich interakce a dynamika tvoří jádro celého zážitku. A protože u nás titul vyšel bez oficiální české lokalizace, bylo potřeba ovládat některý z větších cizích jazyků, ideálně třeba angličtinu. Avšak to by se mělo brzy změnit - alespoň v případě verze pro PC.

Překladatelé z webu Lokalizace.net totiž oznámili, že se pustili do neoficiálního překladu. Ukazatel postupu v době psaní článku ukazuje, že se jim zatím podařilo přeložit zhruba 9 % textu (7 % podstoupilo korekci). Samotní autoři rovnou upozorňují, že vzhledem k jeho množství tento překlad bude nějakou dobu trvat. Skvělou zprávou nicméně je, že by se při implementaci z technického hlediska neměly objevit žádné větší překážky. Tvorbu češtiny pro Guardians of the Galaxy vede zkušený překladatel s přezdívkou St_Jay, takže je podle všeho projekt v dobrých rukou.

zdroj: vlastní video redakce

Vedle této češtiny překladatelé a překladatelky z Lokalizací ještě chystají třeba překlad pro novou hororovku The Callisto Protocol. V tomto případě je proces hotový už z 99 %, aktuálně se v podstatě čeká akorát na závěrečnou korekci. Na své by si časem měli přijít i zájemci o Disney Dreamlight Valley či chystané Hogwarts Legacy. Z nedávno dokončených projektů si následně můžete stáhnout třeba češtinu pro Stray, Dark Souls III nebo třeba Resident Evil Village.