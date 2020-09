Za změnu názvu Gods and Monsters zřejmě může výrobce nápojů

16. 9. 2020 14:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Minulý týden došlo během akce Ubisoft Forward k bližšímu představení chystaného titulu Immortals: Fenyx Rising, který si navíc Adam mohl vyzkoušet a přinést vám o něm řadu osobních dojmů. Určitě si ale vzpomínáte, že se titul dříve jmenoval o poznání méně krkolomně. Původní název Gods and Monsters byl Ubisoft donucen změnit a důvod tohoto rozhodnutí by vás mohl překvapit.

Jméno Gods and Monsters se totiž podle všeho nelíbilo jistému výrobci energetických nápojů: Společnosti Monster, která se v herním světě cítí jako ryba ve vodě. Zmínit můžeme například sponzoring esportových týmů či sérii Monster Energy Supercross: The Official Video Game, případně relativně bizarní product placement v loňském Death Stranding.

Ubisoft si značku Gods and Monsters zaregistroval loni v červnu, což výrobce nápojů napadl letos v dubnu. Důvodem je údajná možnost, že by mohlo dojít ke zmatení zákazníků právě kvůli tomu, že je značka Monster ve hrách relativně činná.

Francouzský vydavatelský dům sice tvrdí, že změna názvu byla interním rozhodnutím, došlo k ní ale letos na jaře právě poté, co bylo původní jméno hry napadeno. Podle vývojářů nový název lépe vystihuje podstatu hry, která si bere inspiraci v řecké mytologii.

V současné době Monster oponuje více než dvaceti dalším firmám v používání slova „Monster“ v názvu. Jedná se mimo jiné třeba i o výrobce hraček nebo psích pamlsků. Některé firmy si zkrátka své značky chrání trochu více, než by bylo zdrávo.