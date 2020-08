Za pár dní vychází nadějná kouzelnická battle royale Spellbreak

29. 8. 2020 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Žánr battle royale vám možná přijde vyčpělý, ale pravdou je, že nás nepřestává překvapovat. Není to tak dávno od neuvěřitelného úspěchu Apex Legends, a je to sotva pár dní od raketového startu Fall Guys: Ultimate Knockout. Příští týden vyjde další zástupce tohoto žánru, kouzelnický Spellbreak. A kdo ví, třeba se i on stane dalším fenoménem.

Předpoklady k tomu jistě má. Má svou vlastní vizuální stránku, která ho odlišuje od ostatních uchazečů o hráčskou základnu, což se v takové konkurenci jistě hodí. A pak nejde o „obyčejnou“ střílečku, jakou je Fortnite, PUBG, Hyper Scape a ti další.

Ve Spellbreaku se z vás totiž stává kouzelník náležící jedné ze šesti škol: můžete být mrazivý Frostborn, ohnivý Pyromancer, jedovatý Toxicologist, dále Conduit, Stoneshaper a Tempest. Za každého se z podstaty jejich elementů a dalších zaměření hraje úplně jinak a během zápasu jejich možnosti dále rozšiřujete o nacházené skilly jako létání, teleportaci, ovládání času, nebo třeba neviditelnost.

Každý mág zároveň holduje dvěma odlišným magiím, jejichž spojením vznikají zajímavá komba. Vítr s ohněm vytvoří pekelné tornádo, elektřina s plynem zase smrtící oblaka. V běhu to pak vypadá jako pořádný, ale potenciálně zábavný chaos.

Spellbreak z počátku nabídne jen klasický battle royale všech proti všem (i s týmovou variantou), ale časem se má rozrůst o nové módy a nedivil bych se ani novým mágům, kouzlům a mapám. Záleží ale samozřejmě na úspěchu hry, kterému rozhodně pomůže fakt, že bude free-to-play.

A co ještě pomůže, je cross-play mezi všemi platformami, mezi kterými se vám zároveň přenáší postup vývoje vaší postavy. Takhle se to dělá! Tohle by mělo být v roce 2020 a na nové generaci standardem... Spellbreak vychází již 3. září na PC (jako exkluzivita Epicu), PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.