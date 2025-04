Za neúspěch filmového Borderlands může covid, tvrdí režisér Eli Roth

14. 4. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Filmové Borderlands bylo katastrofou snad ve všech ohledech. Kritici a diváci se mu obecně vysmáli (recenze tady), což se negativně odrazilo na výkonnosti filmu v kinech, kde se povedlo celosvětově utržit pouhých 33 miliónů dolarů při rozpočtu 110 až 120 miliónů. Zkrátka neúspěch masivních rozměrů, za který dle režiséra Elia Rotha může covidová pandemie a svým způsobem i dodatečné úpravy

Autor v podcastu The Town prozradil, že ve chvíli, kdy poprvé viděl dokončený film, vůbec netušil, co se před ním na plátně odehraje. Za to může fakt, že režisér po natáčení v polovině roku 2021 přešel k dalšímu projektu, kterým byl slasher Den díkůvzdání. Jenomže studio se nakonec rozhodlo pro velké kolo přetáček, o něž se kvůli vytíženému Rothovi postaral Tim Miller (Deadpool, Terminátor: Temný osud).

zdroj: vlastní video redakce

Zároveň z projektu zmizelo jméno Craiga Mazina, což naznačovalo velké změny ve scénáři. Několik scén navíc muselo být upraveno, aby se povedlo udržet přístupný rating PG-13, což je vzhledem k předloze poněkud zvláštní rozhodnutí. A když se tyhle věci daly dohromady, výsledek byl překvapením i pro samotného Rotha.

„Pracoval jsem na Dni díkůvzdání a říkal jsem si, že je to poprvé, co jdu na film, který jsem režíroval, ale nevěděl jsem, co se stane. To byl zážitek, jaký se mi předtím nikdy nestal. A vzpomínám si, jak jsem přemítal o tom, že jsem ve fázi života, kdy se budu dívat na film, kde je napsáno, že jsem ho napsal a zrežíroval, a já upřímně nevěděl, co se stane,“ komentoval tvůrce téměř surrealistický zážitek.

Nakonec se však s tímto postavením smířil a s lidmi i studiem Lionsgate si zachoval dobré vztahy. Klidně by i s nimi znovu pracoval, jenom by to nesmělo být za stejných podmínek, které mimo jiné zavedla i pandemie koronaviru. Tým si totiž myslel, že dokáže ukočírovat takhle velký projekt přes Zoom s lidmi roztroušenými po celém světě, ale nakonec dostal na frak.

„Nemohli jsme se připravovat v jedné místnosti, nemohl jsem být se svými kaskadéry, nemohl jsem dělat previzualizaci, všichni byli roztroušeni všude možně,“ dodává Roth.

Pokud vás ale snímek zklamal, v září se možná dočkáte nápravy v podobě Borderlands 4, jež míří na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.