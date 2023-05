Za dva týdny vyjde vzbouřenecká roguelite Liberté

10. 5. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Ať už bude výsledek jakýkoliv, jedno se novému roguelite akčnímu RPG Liberté od studia Superstatic upřít nedá: Bez jakýchkoliv pochyb půjde o revoluční hru. Za okny výhled na rozbouřenou Paříž, v kalendáři se skví datum z konce osmnáctého století a v cestě hrdinovi tentokrát nebudou stát žádní démoni či stvůry z podsvětí, ale obdobně ďábelští loajalisté. Tedy, většinou.

Zcela věrné historické zasazení totiž čekat nemusíte – protagonista René se do centra dění dostává poté, co při korunovaci prince Filipa do našeho rozměru vstoupí děsivá paní Rozkoš a převrátí Paříž vzhůru nohama. Po Reném chce, aby našel vhodného krále, a hrdinovi nezbývá než poslechnout. Spustí se kolotoč intrik, vražd, politikaření a děsu v režii tajemné loutkářky z jiné dimenze.

Na kolotoči nebude samozřejmě chybět ani akce, protože poměrně poutavý příběhový rámec je jedna věc, ale pořád se bavíme o roguelite řežbě. Soudě z nové upoutávky, kterou můžete zhlédnout výše, stojí zdejší bitky na rychlosti a přesném pozičním hraní, protože hrdina není žádný tank a výpadům pařížských běsů musí uhýbat, uskakovat a útočit jim do odkrytých zad.

K tomu, aby René v boji za něco stál a neskácel se okamžitě k zemi u první kavárny (jsme v Paříži, marná snaha), poslouží karty. Netřeba se však chystat na variaci na Slay the Spire, protože se pod nimi v Liberté ukrývají docela standardní vylepšení dovedností či statistik, jen vyvedená v populární vizuální formě. Karty dnes zkrátka táhnou.

Celá věc od pohledu vypadá zhruba jako Hades, jen s mušketami, rozkvetlou Paříží a věčně žíznivou gilotinou. Hru můžete vyzkoušet klidně hned teď, je k dispozici v předběžném přístupu, v němž na Steamu nasbírala 70 % pozitivních recenzí. Anebo dva týdny počkejte a pusťte se rovnou do plné verze, protože Liberté svůj předběžný přístup záhy opustí a vychází 23. května exkluzivně na PC.