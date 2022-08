Za dva dny vychází simulace rybaření Call of the Wild: The Angler. Nalaďte se záběry

29. 8. 2022 13:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci lovecké simulace theHunter: Call of the Wild již za dva dny vydají svou novou hru Call of the Wild: The Angler. Vysokou v této hře lovit nebudete. Nebudete dokonce ani vybaveni puškou a nečeká vás stopování. Vaší „zbraní“ bude totiž prut s vlascem, háčkem a návnadou, na kterou se snad chytí nějaká pořádně macatá ryba.

Abyste před případnou koupí získali lepší představu o tom, jak vlastně budete trávit svůj volný čas v nádherné přírodě hry Call of the Wild: The Angler, vypustili její tvůrci vše vysvětlující video se záběry z hraní.

Díky novým záběrům odhalíte bohaté možnosti vylepšování vaší výbavy i volby módního stylu. Po rozlehlé oblasti se budete přesouvat jak za volantem džípu, tak ve člunu. A jelikož na jedné mapě může být až 12 hráčů, pokud se nerozhodnete jet sólo, můžete se přepravovat i rybařit společně s přáteli či náhodnými kolemjdoucími.

Video dále rozebírá různé techniky rybaření a systémy, jimiž se hra tento sport snaží do jisté míry simulovat. Prostoru pro chyby je spousta a jen trpěliví a přesní rybáři se po celém dni u vody mohou pochlubit svým úlovkem.

Call of the Wild: The Angler vychází již 31. srpna pouze na počítačích za 30 eur.