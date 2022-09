YouTuber Dunkey zakládá vlastní herní vydavatelství

24. 9. 2022 9:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jason Gastrow, který je na YouTube více známý coby Videogamedunkey, případně jen Dunkey, se na této platformě pohybuje už více než deset let a za tu dobu dokázal nashromáždit přes sedm milionů sledujících. Věnuje se především pokrývání menších videoher, které si dle jeho názoru zaslouží větší pozornost. Nyní chce tuto iniciativu ještě prohloubit.

Společně se svou manželkou Leah, která taktéž působí na YouTube jako Leahbee, totiž zakládá vlastní herní vydavatelství Bigmode. Říká, že je to naprosto přirozený vývoj kariéry, kterou až dosud zasvěcoval kritice velkých blockbusterů a přenášením pozornosti na malé projekty s daleko originálnějšími a zábavnějšími herními mechanismy.

„Toto je naše vize a naší prioritou číslo 1 je vydávat ty nejlepší hry. V dnešním prostředí nezávislých her může být koupě hry jako nákup lootboxu v Counter-Strike: Nevíte, co dostanete, ale pravděpodobně vás to nepotěší. Spousta her na trhu umí napodobit vzhled vašich oblíbených titulů, ale nepřináší to, na čem skutečně záleží. Mnoho skvělých her je utopeno v moři průměrnosti. Potřebujete někoho, kdo vám pomůže být vidět,“ říká v tiskové zprávě Gastrow.

Dodává také, že skrz Bigmode nechce získávat kreativní kontrolu nad vydávanými hrami, chce být ale zapojen do vývojového procesu. Tvrdí, že díky svým zkušenostem ví, jaké mechanismy fungují a jaké ne, zároveň prý dokáže posoudit, jaké nápady jsou zrovna v kurzu a na které by bylo lepší zapomenout.

Tvůrci her mohou už nyní své projekty firmě Bigmode nabízet, Gastrow ale upozorňuje, že nepodpoří žádné tituly točící se kolem NFT, kryptoměn nebo blockchainu.