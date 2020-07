Yakuza: Like a Dragon v listopadu i na západě

23. 7. 2020 7:45 | autor: Pavel Makal

Kazuma Kiryu sice svůj příběh se šestým dílem uzavřel, to ale neznamená, že by série Yakuza chystala konec. Naopak, v Japonsku už před časem vyšlo další pokračování s podtitulem Like a Dragon a my už víme, kdy se konečně dostane i k nám na západ. Nebudeme muset čekat dlouho.

Sega totiž oznámila, že hra dorazí na náš trh letos v listopadu. Konkrétní datum sice nespecifikovala, nicméně profil hry na Microsoft Store naznačuje termín 12. 11. 2020. Kromě Xboxu vyjde nová Yakuza i na PC a PS4. Majitelé verze pro současnou generaci pak dostanou bezplatný upgrade na tu budoucí, na Xboxu Series X vyjde hra dříve než na PS5. K mání bude v několika verzích, které se od sebe budou lišit především v množství digitálních bonusů.

Tentokrát nás příběh postaví do role postavy jménem Kasuga Ichiban, jehož působištěm je Jokohama. Zajímavostí je, že v rámci příběhu potkáte i známého George Takeie, který si střihl roli mocného patriarchy Masumi Arakawy. Ten svými činy v podstatě uvede v chod děj nového dílu.

Yakuza: Like a Dragon obsahuje netradiční tahové souboje, jako obvykle je prošpikována minihrami a vedlejšími aktivitami a nově budeme moci navštívit i podzemní kobky.