xCloud konečně zavádí podporu ovládání klávesnicí a myší

30. 3. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Ach, moje oblíbená Stadia. Každý další update libovolné cloudové služby v podstatě jen dokazuje, jak nadčasová a navzdory některým svým vrtochům „kompletní“ vlastně byla. Microsoft teď totiž začíná zavádět podporu myši a klávesnice pro službu Xbox Cloud Gaming, což je, jak asi tušíte, poměrně zásadní. Účastníci programu Xbox Insiders mají možnost vyzkoušet tuto funkci ve vybraných hrách pomocí prohlížečů Edge a Chrome nebo aplikace Xbox PC.

Update přichází téměř dva roky poté, co Microsoft oznámil, že podporu pro klávesnici a myši přidá. Inu - pozdě, ale přece. Bohužel bude plnohodnotná podpora ovládání pomocí klávesnice a myši asi ještě docela dlouho trvat, neboť se začíná jen u maličké hrstky titulů a rozhodně nejde o plošnou podporu.

Microsoft k věci ještě dodává, že některé hry se sice mohou spustit s ovládacími prvky namapovanými na ovladače, ale že při pokusu použít klávesnici a myš by se mělo uživatelské rozhraní samo přepnout.

Bohužel se s tím pojí ještě další omezení. Hráči, kteří chtějí novinku vyzkoušet v prohlížečové verzi služby Xbox Cloud Gaming, musí používat celoobrazovkový režim, a to kvůli přesnému snímání vstupů ukazatele.

Seznam aktuálně podporovaných her je následující: Fortnite (pouze v prohlížeči), ARK: Survival Evolved, Sea of Thieves, Grounded, Halo Infinite, Atomic Heart, Sniper Elite 5, Deep Rock Galactic, High on Life, Zombie Army 4: Dead War, Gears Tactics, Pentiment, Doom 64 a Age of Empires 2.

Dá se předpokládat, že další kousky budou přibývat velice rychle a že se tak brzy z xCloudu stane to, čím byla už před lety Stadia. Tedy skutečně zajímavou a skutečně použitelnou alternativou k lokálnímu hraní.