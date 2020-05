Xbox Series X bude hned po vydání podporovat tisíce starších her

29. 5. 2020 13:37 | autor: Jiří Svák

Jednou ze stěžejních vlastností konzole nové generace od Microsoftu je zpětná kompatibilita. Na rozdíl od svého rivala Sony umožní redmondský gigant zahrát si na novém Xboxu tituly ze všech čtyř generací. Kromě her z generace Xbox One, jejíž hardware je s nadcházející konzolí plně kompatibilní (architektura x86) to platí i pro Xbox 360, a dokonce i první Xbox.

Celkem by mělo jít o tisíce starších her, které budou se startem Xbox Seriex X na konzoli fungovat. U samotné zpětné kompatibility se ale Microsoft nezastavil: jde mu o to, aby starší hry uměly také těžit z vysokého výkonu nové konzole.

Je to logický krok. V diskuzích o zpětné kompatibilitě občas slýchám, že tato funkčnost sama o sobě není zase tak důležitá, jak se z řad fanoušků ozývá. Pokud mám chuť zahrát si starší hru v původním stavu, můžu tak již nyní učinit na původním zařízení. Kromě pohodlí (jedna konzole na vše), případně lepších provozních vlastností novější konzole v podstatě zpětnou kompatibilitu nepotřebuji. Situace se ale změní, jakmile nový hardware umožní kvalitu hry navýšit.

A o to přesně jde Microsoftu. Společnost již dříve oznámila, že Xbox Series X dokáže vybrané starší hry vykreslovat ve vyšším rozlišení, než na jaké byly designovány (údajně až 4K). Do hry bude také možné implementovat HDR, ačkoli původní data s tím nepočítala. Zařídit to má algoritmus umělé inteligence. SSD úložiště a paměťový subsystém mají zase přinést rychlejší načítání.

Seznam vylepšení ale nekončí. Microsoft v novém blogovém příspěvku potvrdil, že vybrané starší tituly poběží až ve dvojnásobných FPS. Z 30 snímků za sekundu se stane 60, z 60 pak 120 FPS. Posun ve vizuální kvalitě má rovněž přinést dodatečná aplikace anizotropního filtrování, které eliminuje grafické artefakty textur při pohledu z ostrého úhlu. U starších her, které měly textury v nepříliš vysokém rozlišení, by to mohlo výrazně zlepšit vzhled terénu, cest a dalších vzdálenějších textur.

Xbox Series X se dostane na trh v předvánoční sezóně tohoto roku společně s novým dílem Halo Infinite. Cena nadcházející konzole ještě čeká na své odhalení.