Xbox One na vás tento měsíc vychrlí skoro stovku indie dem

Zrovna včera představil PlayStation velkou novou iniciativu zaměřenou na indie hry a Microsoft nechce zůstat pozadu. Odpovídá ale jinak a po svém. Namísto rozšíření stávajícího programu ID@Xbox se mohou majitelé Xboxu One připravit na nálož demoverzí.

Bohužel ale půjde o nálož časově omezenou a vzhledem k počtu titulů bych si dovolil tvrdit, že se k většině z nich běžný smrtelník s běžným životem ani nemá šanci dostat. Microsoft totiž v rámci Summer Games Fest rozjede vlastní akcičku jménem Summer Games Fest Demo Event.

Ta bude časově omezená: poběží od 21. do 27. července a pak se po všem slehne zem. Konkrétně po vyšších desítkách dem pro nadcházející menší hry na Xbox One. Má jít o něco mezi pětasedmdesáti a stovkou demoverzí, s tím, že všechny budou k mání jen ve zmíněném termínu. Microsoft sice přiznává, že některé z nich se prý mohou znovu objevit i někdy v budoucnu coby regulérní dema, nicméně v rámci Demo Eventu půjde skutečně o týdenní záležitost.

Důvod je prostý: za normálních okolností by touhle dobou probíhala E3, následovaná PAXem a on ani ten Gamescom vlastně není tak daleko. Jenže díky celosvětové pandemii koronaviru něco jako „normální okolnosti“ neexistuje, a tak nejen herní firmy postupně přechází na plán B. A ten v tomhle konkrétním případě jednoduše znamená, že připravované hratelné ukázky se místo na výstavišti objeví na Xbox Live. A že si je místo omezeného počtu lidí bude moct zahrát prakticky kdokoliv.

I proto Microsoft varuje, nebo spíše upozorňuje, že navzdory názvu akce nemáme očekávat klasické demoverze. Ty totiž bývají často vyseknuté či připravené z hotové, či téměř hotové hry. Tentokrát ale půjde o rané a velmi rozpracované verze her a tak namísto klasického naleštěného dema dostaneme v podstatě něco jako demo z early access verze.

Kompletní seznam všech her Microsoft teprve zveřejní, ale jako malou náplast nám nabízí alespoň drobný výběr několika málo titulů, které si budete moct vyzkoušet. Půjde tak například o Destroy All Humans!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic, nebo třeba Welcome to Elk, jak oznámil MS na svém blogu Xbox Wire.

Jedna z her, kterou si budeme moct v rámci Summer Games Fest Demo Event vyzkoušet: Haven. Demo sice bude nejdřív na Xbox One, ale hra vyjde i na PC a PlayStation 4.