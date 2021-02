World of Warcraft se vrátí do roku 2007. Přivítejte The Burning Crusade Classic

22. 2. 2021 15:59 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nejslavnější MMORPG všech dob se předloni vrátilo ke kořenům, což v případě World of Warcraft Classic není prázdná fráze. Fanoušci si při letním spuštění serverů museli vystát virtuální fronty na samotné hraní, ale kolikrát i na zabíjení mobek ve startovních lokacích.

zdroj: Blizzard

Podobná situace by mohla znovu nastat letos. Na víkendovém BlizzConline totiž Blizzard oznámil, že po základní hře se hráči budou moct vrátit také do historicky prvního datadisku, The Burning Crusade. Řady Hordy rozšíří krvaví elfové, jedna z dodnes nejpopulárnějších ras, a k Alianci se přidají Draenei. Ano, ty fialové bytosti s kopýtky.

S oběma novými rasami si budete muset vylevelovat 60. úroveň, abyste se mohli pustit dál, Blizzard ale slibuje, že budou zkušenosti získávat rychleji. Pokud navíc budete hrát Classic na účtu vůbec poprvé, můžete si postavu posunout na 58. level, a naskočit tak do Temného portálu s ostatními.

zdroj: Blizzard

Znovu se budete moct vydat do Outlandu a projít si jeho původní úkolové linie a zóny jako Zangarmarsh nebo Nagrand. Na nejvyšším 70. levelu si pořídíte létajícího mounta a také se připojíte k jedné z frakcí v městě Shattrath. Přibude také dovednost tvořit šperky a PvP arény pro 4, 6 a 10 hráčů.

Při vydání vám bude k dispozici trojice raidů: Karazhan, Gruul’s Lair a Magtheridon’s Lair. Po nějaké době se vám odemkne také Tempest Keep a Serpentshire Cavern. Pozdější patche pak přidají pokročilejší výpravy jako Sunwell Plateau, Black Temple nebo Zul’Aman.

zdroj: Blizzard

Dle oznámení bude tenhle datadisk trochu méně „vanilla“, než byla klasická verze základní hry. Tam se tvůrci snažili opravdu nedělat prakticky žádné změny, u The Burning Crusade se ale nějaké drobnosti změnit mají. Respektive některé z těchto inovací mají simulovat dobovou situaci.

Pro příklad, finální boss z již zmíněné Serpentshrine Cavern, Lady Vashj, měla při vydání pořádně tuhý kořínek. Tak tuhý, že ji Blizzard v patchi musel oslabit, aby ji většina hráčů zvládla porazit. Podobným vývojem si má projít i v Classic verzi. Chcete se pokusit ji skolit v plné palbě? Žádný problém, jen to musíte stihnout před patchem.

zdroj: Blizzard

Další specifickou záležitostí jsou paladinské schopnosti. Kdysi byla tahle třída exkluzivní pro Alianci, kdežto Horda měla šamany, což se ale změnilo právě s příchodem prvního datadisku. Horďáčtí paladini dostali speciální schopnost Seal of Blood, na Alíky zbyla Seal of Vengeance, která byla mnohem horší. Aby to bylo spravedlivější, v The Burning Crusade Classic na levelu 70 dostanou paladinové pečeť té druhé frakce.

Servery pro The Burning Crusade Classic poběží souběžně s těmi pro základní hru. Pokud už Classic hrajete, budete mít možnost na serveru zůstat, anebo svoji postavu na levelu 60 přenést právě do světa TBC. Za malý poplatek také budete moct svou postavu naklonovat.

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic spustí Blizzard během letošního roku pro všechny předplatitele standardního World of Warcraft.