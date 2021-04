World of Tanks po více než dekádě vyšel na Steamu. Ale se zvláštním omezením

29. 4. 2021 15:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Multiplayerová tanková střílečka World of Tanks je s námi už déle než jednu dekádu a dodnes se těší jisté, dost možná ale klesající popularitě. Studio Wargaming se čísly moc nechlubí, nejnovější tiskovku doprovází jen to nepříliš zajímavé: 160 milionů. Tolik tvůrci evidují registrovaných hráčů, ovšem těch skutečně aktivních bude jistě mnohem míň.

Právě s klesajícími stavy možná souvisí nový krok Wargamingu. Proč jinak hru rozšiřovat na cizí platformu a bránit současným hráčům v přechodu? World of Tanks právě dnes vychází na Steamu (dosud jste tam mohli hrát pouze World of Tanks Blitz) a je určený překvapivě jen a pouze novým hráčům.

Verze hry na Steamu vám zkrátka neumožní propojit váš stávající účet vedený v běžném launcheru. Pokud si tedy chcete zahrát na Steamu, budete si muset založit nový účet, a vzdát se tak veškerého dosavadního postupu. Jinými slovy nemáte jediný důvod se o steamovou verzi zajímat, pokud už jste ve World of Tanks něco odehráli.

Primárně z tohoto důvodu sbírá hra z prvních uživatelských recenzí nelichotivá hodnocení momentálně se pohybující pod 50 procenty. A celé je to jen důkazem, jak moc Wargaming potřebuje hlavně nové hráče, když je ochotný si pro ně dojít a obětovat část svého koláče. Ve svém launcheru se nemusí s nikým dělit o zisky, ale na Steamu už musí odkrajovat porcičku společnosti Valve.

Pozitivní je alespoň to, že se nejedná o dvě zcela oddělené hry. Na Steamu najdete úplně stejný obsah, tedy na 600 tanků jedenácti národů, a zároveň budete na serverech bojovat proti komunitě hráčů využívající původní launcher, takže by o spoluhráče neměla být nouze.

Přestože si můžeme odvodit, že lidé ze hry spíš odcházejí, než že by přicházeli, Steam by mohl s trochou štěstí pomoct. Využívá ho obrovské množství hráčů a spousta z nich jistě není ochotná kvůli jediné hře instalovat cizí launcher. Tito hráči konečně můžou World of Tanks vyzkoušet ve známém prostředí. Na nějaký zásadní příval čerstvé krve bych to ale úplně neviděl. Kdo opravdu chtěl, ten si zabojoval už dávno...