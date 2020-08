World of Tanks oslavuje první kulatiny přepracovaným vybavením a novými polskými tanky

3. 8. 2020 15:32 | autor: Patrik Hajda

12. srpna tomu bude přesně 10 let od vydání přelomové multiplayerové střílečky World of Tanks. Své verze 1.0 se přitom dočkala teprve před dvěma roky, do té doby šlo o jakýsi early access. Poslední update 1.10 je od přechodu do plné verze hry tím nejrozsáhlejším a způsobuje obrovské změny především v deset let starém systému vybavení.

Staré vybavení prošlo revitalizací, přidalo se k němu nové, a hráči tak teď mají mnohem víc možností, jak si svůj tank přizpůsobit. Nevyhnutelně vzniknou nové bojové taktiky a změny poznáte i u tanků nižších úrovní, jelikož jejich vybavení se stává mnohem dostupnějším.

Veškeré vybavení je nově rozdělené do čtyř kategorií: palebná síla, odolnost, pohyblivost a průzkum. Význam tohoto rozdělení vynikne od tanků šesté úrovně a dál, kdy se jeden z volných slotů zafixuje na jednu z kategorií (podle typu tanku). Do daného slotu můžete dát libovolné vybavení, ale pokud se vám sejdou kategorie, dostanete bonus.

Změn není vůbec málo, a protože jsem World of Tanks nehrál už roky a zcela z něj vypadl, radši vás odkážu na opravdu detailní rozpis novinek spolu s osmiminutovým komentovaným videem od vývojářů, než abych tu tahal z paty neúplné srovnání obou systémů.

Poslední novinkou updatu 1.10 je otevření nové větvě polských středních tanků. Větev můžete odemykat z tanku 14TP čtvrté úrovně a celkem na vás čeká šest nových strojů rozprostřených od páté do desáté úrovně. Jmenovitě jde o DS PZIns (V), B.U.G.I. (VI), CS-44 (VII), CS-53 (VIII), CS-59 (IX) a CS-63 (X). Viz galerii:

Poslední jmenovaný disponuje jednou unikátní vlastností: Jeho naftovo-turbínový motor nabízí dva jízdní režimy. Běžný, kterým se CS-63 nijak neliší od ostatních středních tanků, a rychlý, který z obrovského kolosu udělá prakticky svižný lehký tank s horší přesností. Změna módu je ale zdlouhavá a vyžaduje, aby bylo vozidlo v klidu.

Poslední velkou „novinkou“ updatu World of Tanks je návrat mapy Perlová řeka, která ve hře chyběla dlouhých pět let. Mapa je značně přepracovaná a zkrášlená pro HD verzi hry. Jinak došlo k vyvážení spousty tanků, ať už byla jejich síla omezena, nebo zvýšena. Více o updatu zde.