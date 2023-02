Wolverine od Insomniacu by mohl vystrčit drápky už příští rok

3. 2. 2023 9:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Insomniac platí v herním průmyslu za dříče, který vydává kriticky úspěšné hry zhruba co dva roky. V případě rozestupu mezi Marvel's Spider-Man: Miles Morales a Ratchet a Clank: Rift Apart to byl dokonce rok jeden. V tomto případě by se ale dalo argumentovat tím, že Miles Morales byl přece jen takové rozsáhlejší DLC, které stavělo na už existujícím enginu a otevřeném světě prvního dílu s Peterem Parkerem.

Podle posledních spekulací by další titul po Spider-Man 2, který je naplánovaný na letošní podzim, měl vyjít už o rok později. A nejde o nic jiného než o chystanou akční adventuru Marvel's Wolverine. Informaci ve svém pravidelném Twitch pořadu přinesl známý leaker Jeff Grubb.

Fanoušci nevrlého superhrdiny se slabostí pro doutníky budou jistě rádi, že zvěsti hovoří o hře s věkovým ratingem „hard-R“. V evropském prostoru to je ekvivalent obsahu pro dospělé s věkovou hranicí 18 let. Můžeme se tedy těšit na Wolverina tak, jak jej známe – nevybíravého a brutálního. Osobně doufám, že taková nálepka, kterou má například i God of War Ragnarök, znamená kreativní využití Wolverinových drápů k porcování nepřátel.

Zbylé informace o superhrdinské akci jsou kusé. Například, že hra bude zasazená ve vlastním univerzu, které nemá spojitost s filmy, a že nepůjde o klasický open-world, jak jej známe třeba právě ze série o pavoučím muži.

zdroj: Sony

„Spider-Man má úplně jiné prostředky ke zdolávání terénu, takže dává smysl, že nepůjde o plně otevřený svět. Nejspíše se pustí cestou větších lokací, jak je známe z jiných moderních her od Sony,“ přiblížil Grubb. To by mohlo napovídat, že level design bude připomínat třeba už zmiňovaný God of War. Část hry by se pak také měla odehrávat ještě předtím, než se Wolverine přidal k X-Menům.

Z informací zaznělo také překvapivé datum vydání, které by mohlo cílit na podzim 2024. Je nutné podotknout, že jde opět o spekulace a že Jeff Grubb není neomylný. Za mě je vlastně odhalení data vydání ten nejméně podstatný údaj. Insomniac má perfektní rodokmen titulů, a pokud se ukáže, že dostaneme dospělou akci, která se k sarkastickému hrdinovi hodí, počkám si klidně déle.

Wolverine je ve vývoji exkluzivně pro PS5.