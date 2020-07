Werewolf: The Apocalypse – Earthblood se odkládá na příští rok

8. 7. 2020 11:51 | autor: Šárka Tmějová

S přechodem práv na svět World of Darkness k vydavatelství Paradox Interactive se roztrhl pytel s hrami na motivy jednoho z nejznámějších stolních RPG. O vydání hned dvou z nich se stará francouzský Nacon (donedávna Bigben Interactive) a obě se včera večer dočkaly nových trailerů.

První z nich je akční RPG Werewolf: The Apocalypse ze studia Cyanide, které kromě prvních záběrů z hraní (viz výše) dostalo rovnou i datum vydání. Vlkodlačí děti dorazí na Epic Games Store a na současnou i nadcházející generaci PlayStationu a Xboxu 4. února 2021.

Vy se ujmete Cahala, vlkodlaka, který musí ochránit svou rodinu, přátele a někdejší domov před pařáty zlovolné korporace Endron. Podle traileru to vypadá, že si za něj zahrajete rovnou ve třech formách, mimo té vlkodlačí ještě v lidské a čistě vlčí se všemi jejich bojovými výhodami a nevýhodami.

Druhou hrou z univerza World of Darkness v područí Naconu je Vampire: The Masquerade – Swansong. Stará se o ni studio Big Bad Wolf, které stojí za příběhovou RPG adventurou The Council a Swansong by hratelností měla kráčet v jejích stopách.

Odehrávat se bude v Bostonu prakticky v současnosti, a to na pozadí války klanů a korunovace nového prince Camarilly. V tomto případě tedy spíše princezny, které víc než na čemkoliv jiném záleží na tom, aby se lidé nikdy nedozvěděli o existenci upírů.

zdroj: nacon

Swansong nabídne trojici hratelných upírů ze tří různých klanů – Malkavianku Leyshu, Toreadorku Emem a Galeba z krevní linie Ventrue. Všichni už se ve stínech pohybují přes století, jejich osudy se ale propletou právě v Bostonu.

Ať už na jejich cestě využijete plížení, svádění, nebo vydírání, důležité je ukojit jejich hlad. Pokud jste se světem maškarády seznámení, nejspíš je vám jasné, že Swansong nebude žádnou akční řežbou, protože všechny tři hratelné klany jsou spíše mistry konverzace než velkými bojovníky. Vývojáři chtějí hráčům předkládat spíše náročná příběhová rozhodnutí, kde budete mít na výběr ze dvou možností, ale nebudete si chtít zvolit ani jednu.

Vampire: The Masquerade – Swansong má vyjít někdy v průběhu roku 2021, taktéž na Epic Games Store a na současné a budoucí generaci konzolí.