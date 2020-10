Watch Dogs: Legion přivítá svého vlastního Asasína

8. 10. 2020 16:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

O Watch Dogs: Legion toho zase víme o něco víc. Jednak díky tomu, co jsem vám prozradil já v dojmech z hraní a v redakčním pokecu, jednak díky tomu, co nám prozrazují sami vývojáři.

Ti se ve dvou videích podělili o detaily z příběhu, což bude možná méně relevantní část hry, než byste sami čekali (viz dojmy), a o podpoře, kterou Legion dostane po vydání. Největší tahák? Vrací se Aiden Pearce, kontroverzní hrdina úplně prvního dílu! A spolu s ním přichází taky jeden nečekaný crossover...

Nejprve tedy ten příběh. Ve videu níže můžete zděšeně sledovat, kterak se Londýn propadá do chaosu způsobeného koordinovanými explozemi, za nimiž stojí skupina (nebo snad jednotlivec?) Zero Day.

Váš vlastní hackerský kolektiv DedSec je ze zločinů obviněn, a tak musí nejen odhalit viníka, ale taky se vyhnout vrchnosti reprezentované soukromou bezpečnostní službou Albion. A do všeho mluví ještě kriminální mafiánský syndikát Mary Kelley, který chce celého chaosu využít.

zdroj: Ubisoft

A teď dodatečný obsah, který dorazí až poté, co hra na konci měsíce vyjde. V Ubisoftu plánují začít 3. prosince, kdy se zdarma objeví multiplayerový kooperační mód pro čtyři hráče. Pokud vás láká spíš kompetitivní zábava, vyhlížejte Spiderbot Arenu, kde se mezi sebou pokosí rozkošní malí smrtící robůtci.

Příští rok dorazí i další singleplayerový obsah jménem Bloodline, který dostanou všichni majitelé Season Passu. V tomto rozšíření dorazí nové mise a čtyři další agenti, které můžete zrekrutovat – Aiden Pearce z jedničky, Wrench z dvojky a dva nováčci – Mina, která umí lidi ovládat pomocí své mysli (cože?) a Darcy, členka řádu Asasínů (cože?!!).

zdroj: Ubisoft

Hmm. No dobrá, nebudu nad tím zvedat obočí, třeba to bude v rámci příběhu dávat smysl (anebo je to jenom blbina, která se do vyprávění vůbec nepromítne). Přítomnost Darcy však prý není součástí asasínského kánonu.

Každopádně, pokud by vám nestačily záběry z hraní, které Pavel umně vpletl do našeho redakčního pokecu, můžete si prohlédnout hodinové video přímo od vývojářů. Anebo udržte zvědavost na uzdě a těch pár týdnů vyčkejte, protože Watch Dogs: Legion vykopne blockbusterovou sezónu 29. října na PC a starých konzolích, v listopadu následně i na těch nových.