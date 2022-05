Wata Games čelí žalobě. Hodnotící společnost údajně uměle přestřeluje cenu sběratelských her

12. 5. 2022 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V posledních letech jste na našich stránkách mohli zaznamenat několikero článků pojednávajících o rekordních dražbách sběratelských her. Řeč je například o ještě zabalené krabičce prvního Maria v prakticky perfektním stavu, za kterou byl někdo ochotný zaplatit nepředstavitelných 14,5 milionu korun. Později bylo toto číslo dokonce více než zdvojnásobeno.

Takové aukce přirozeně přitahují pozornost a není překvapivé, že kdekdo začne pochybovat o jejich pravosti. A nyní to dospělo až k žalobě. Avšak jejím cílem není aukční společnost Heritage Auctions, jak informuje Techraptor, ale společnost Wata Games, která má na starosti hodnocení stavu her teprve mířících do aukce.

Ty nejdražší vydražené hry byly ohodnoceny 9,6 až 9,8 body z deseti, tedy jen těžko byste na nich hledali nějaké vady. Ale na firmě jako takové se vad najde možná spousta. Několik sběratelů, kteří využili služeb Wata Games, tedy nechali si ohodnotit své vlastní investiční hry, žaluje společnost z několika důvodů včetně nedodržování slíbených termínů, manipulace s cenou, lživé reklamy a dalších.

Sběratelé vypovídají, že na ohodnocení svých her čekali mnohem déle, než bylo uváděno. Jeden z nich se své ohodnocené hry dočkal s ročním zpožděním po dvou letech, druhý čekal 145 dní místo 15 a třetí dostal své hry po 76 dnech místo smluvených 45 a až poté, co firmu bombardoval emaily vyjadřujícími nespokojenost.

Žaloba dále upozorňuje na přímý vztah prezidenta Wata Games Denize Kahna a spoluzakladatele Heritage Auctions Jamese Halperina, kteří měli podle obžaloby manipulovat s trhem retro her skrze pochybná hodnocení. K zamyšlení je, že James Halperin byl dříve členem rady Wata Games a zároveň jejím investorem, takže tu teoreticky máme případ uměle přestřelované skutečné hodnoty ve prospěch majitelů společností.

Ostatně Deniz Khan ukrytý za přezdívku údajně prodával na eBay spoustu ohodnocených her, přestože skrze firmu Wata Games ubezpečil veřejnost, že zaměstnanci nemohou využívat služby společnosti, aby nedocházelo ke kontroverzi a pochybám o pravosti hodnocení udělovaných Wata Games.

Žalobci hledají další postižené americké zákazníky, kteří využili služby Wata Games od 10. května 2019 a kterých má být odhadem na 10 tisíc. Dožadují se finanční náhrady kompenzující cenu za službu vzhledem k její (ne)kvalitě a požadují ukončení nekalých praktik společnosti a klamných výroků do budoucna.

Žaloba se neobjevuje jen tak zničehonic. První zvěsti o nekalých praktikách Wata Games se začaly objevovat v půlce minulého roku, což se silně projevilo na důvěře sběratelů a výši ceny prodaných her v aukcích. Zatímco před těmito tvrzeními se krabička se Super Mario 64 s hodnocením 9,8 A++ loni v červenci prodala za 1,56 milionu dolarů (37,5 milionu korun), stejná hra s hodnocením 9,6 A++ se po prvních obviněních prodala koncem října už jen za 2,5 milionu korun a pak ještě jednou letos v dubnu za 1,4 milionu.

Teď nás s největší pravděpodobností čeká soudní tahanice, která může trvat měsíce, ale i roky. Společnost Wata Games se k případu zatím nevyjádřila.