Kolik může stát jedna hra? Rekordní Super Mario Bros. byl vydražen za 14,5 milionu korun

6. 4. 2021 13:27 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Není to zas tak dávno, co jsme psali o nejdražší hře na světě. Loni v červenci se jí stal ještě zabalený Super Mario Bros. z roku 1985, kupující za něj tehdy vyložil na stůl v přepočtu 2,67 milionu korun. Kdo ale mohl tušit, že ani ne o rok později bude tento rekord několikanásobně překonán?

Dallaská aukční společnost Heritage Auctions vydražila stejnou, dokonce o trochu mladší hru za šestinásobek předchozího rekordu. Zabalený Super Mario Bros. z konce roku 1986 změnil majitele za neskutečných 660 tisíc amerických dolarů, v přepočtu zhruba 14,5 milionu korun. Jde tedy o zdaleka nejdražší krabičku se hrou na světě.

zdroj: Heritage Auctions

Jak je možné, že se mladší hra prodala mnohem dráž? Může za to její verze. Jedná se o čtvrtou verzi v pořadí s jiným způsobem balení, který byl používán jen po velmi omezenou dobu – zhruba od druhé poloviny roku 1986 do začátku roku 1987. Šance, že by se objevil další zabalený Mario z této série je prý prakticky nulová, takže se bavíme o velmi vysoké sběratelské hodnotě. Navíc i stav balení je lepší než u předchozí rekordní dražby – 9,6 bodu z 10 (o 0,2 bodu lepší výsledek).

Divíte se, že se po takové době najde zabalená hra v tak perfektním stavu? Příběh tohoto konkrétního kusu je následující: Původně byla hra zakoupená jako vánoční dárek, ale anonymní prodejce prozradil, že nakonec se pod stromek ani nedostala a skončila v šuplíku jeho kancelářského stolu, kde celých těch 35 let čekala na své znovuobjevení a neuvěřitelné zpeněžení.

Prohledejte šuplíky, půdy, sklepy, překopejte zahradu. Třeba tam na vás někde čeká vstupenka do vyšší společnosti…