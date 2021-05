Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground nevypadá na prvních záběrech vůbec špatně

3. 5. 2021 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

První pořádná strategie podle stolní válečné hry Warhammer Age of Sigmar vyjde již tento měsíc a konečně dostáváme hutnější záběry z hraní. Z nich to vypadá, že by s trochou štěstí mohlo jít o fajnovou tahovou strategii ve fantasy světě, který se mezi videohry teprve snaží vetřít.

Ve Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground si vyberete jednu ze tří frakcí, Stormcast Eternals, Nighthaunt, či Maggotkin, s níž rozpoutáte bitvy na hexových bojištích. Ke slovu se samozřejmě dostanou různé přednosti vašich jednotek, speciální schopnosti jejich vůdce, ale také terén, který vás může obdarovat dávkou energie nebo prostou výškovou výhodou.

Pokud se do hry pustíte sami, počítejte s nelineárními znovuhratelnými kampaněmi díky procedurálnímu generování jejich obsahu. Láká-li vás hra více hráčů, můžete se spolehnout na kompetitivní multiplayer s odměnami pro vítěze.

Ať už budete hrát single, nebo multiplayer, budete si ve Storm Ground odemykat nové jednotky a jejich vybavení skrze karty (bez mikrotransakcí), takže vás čeká i hloubková tvorba armády na míru vašim potřebám.

Ve videu výše uvidíte v běhu celou hru se všemi jejími náležitostmi a nevím, jak ve vás, ale ve mně vzplála jiskřička naděje, že by nemuselo jít o naprosto zapomenutelnou hru dělající předloze ostudu. Uvidíme již 27. května na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.