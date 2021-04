Warhammer Age of Sigmar brzy dostane tahovou strategii Storm Ground

7. 4. 2021 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Videohry ze světa nového fantasy Warhammeru, Age of Sigmar, byste spočítali na prstech jedné ruky. Je tu karetka Champions, chystá se titul pro virtuální realitu Tempestfall a nebýt strategické tahovky Storm Ground, byl by to opravdu krátký a smutný seznam. Ale díky poslední jmenované bude mít stolní válečná hra konečně svou důstojnou videoherní podobu. Tedy snad.

Storm Ground svými tahovými souboji v novém videu od pohledu připomíná legendární Heroes of Might and Magic. Bitevní pole překryté hexovou sítí zbrotí krev a jiné tekutiny tří armád bojujících na věčnost – Stormcast Eternals, Nighthaunt a Maggotkin of Nurgle.

V rámci singleplayerových kampaní s prvky roguelike a v multiplayerových kláních jeden na jednoho se chopíte velení libovolné z těchto armád, jejíž složení si přizpůsobíte podle svého. Poslouží vám k tomu postupně odemykané kartičky jednotek, ale nebojte se, nejedná se o karetní hru ani se v ní neobjeví mikrotransakce.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground vyjde 27. května na počítačích, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi, přičemž předobjednávky už běží. Předobjednáním ušetříte 15 % z běžné ceny, která bude 40 eur, a navíc získáte tři zbraně pro každou z frakcí.