Warhammer 40,000: Battlesector vás vezme na tahová bojiště 41. tisíciletí

9. 2. 2021 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kdyby se popularita popkulturních značek měřila na počet vydaných her, byl by pravděpodobně Warhammer objektivně lepší než Star Wars. Jen ze sekce 40,000 od 90. let už vyšlo kolem čtyřiceti videoher, další jsou oznámené či v předběžném přístupu a s dnešním oznámením se k nekonečné záplavě přidává tahová strategie Warhammer 40,000: Battlesector.

Stojí za ní studio Black Lab Games, tvůrci Battlestar Galactica Deadlock či Starhammer, ve spolupráci s renomovaným vydavatelstvím niche strategií Slitherine. Čeká na vás dvacítka kampaňových misí, které se odehrávají po bitvě o Baal a budete v nich muset pomoct seržantu Carleonovi vyhladit Tyranidy s pomocí legendárních Krvavých andělů.

Pokud jste ve Warhammeru podobně zběhlí jako já, jste teď překvapení, že to nejsou majestátní bezpohlavní krasavci s křídly a svatozáří, ale nařachaní ozbrojenci v červených plátech, a podobná zklamání jsou přesně tím důvodem, proč si mě tohle univerzum patrně nikdy nezíská.

Každopádně, mimo kampaně na vás čeká také skirmish, kde si budete moct vybrat právě mezi hraním za Tyranidy a za Krvavé anděly. Přizpůsobit si můžete složení armády, hrdiny i jejich vybavení. K ruce vám budou i ikonické jednotky jako Sanguinary Priest, Librarian Dreadnought nebo Hive Tyrant spolu s 60 různými schopnostmi včetně vzdušné podpory a s více než 50 zbraněmi.

Součástí každé z frakcí je i unikátní systém nazvaný Momentum, který vám umožní řetězit útoky a upgradovat schopnosti speciálních postav. Dojde také na multiplayer, a to jak na ten živý, tak i na asynchronní. Inu, výhody tahové strategie.

Warhammer 40,000: Battlesector vychází na PC v květnu 2021. Letos v létě pak dorazí i na Xbox One a PlayStation 4.