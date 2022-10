Vztahy hlavních postav New Tales from the Borderlands vám zamotají hlavu jako 4D šachy

10. 10. 2022 12:36 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Návrat příběhové adventury Tales from the Borderlands byl po pádu studia Telltale poměrně překvapivý (druhý díl má ovšem na svědomí přímo majitel licence Gearbox). O to víc nám zvedá obočí jeho brzké vydání, ke kterému dojde již tento měsíc.

Web Polygon ještě před vydáním využil příležitosti popovídat si s Lin Joyce, která ve studiu šéfuje scenáristickému oddělení a která se může pochlubit doktorským titulem v designu narativních systémů.

Jejím úkolem bylo v New Tales from the Borderlands vymyslet (nejen) vzájemné vztahy tří hlavních postav – sourozenců Anu a Octavia a jejich kamarádky Fran. Hráčovo utváření těchto vztahů přirovnává k partii 4D šachů.

„To, co si myslím, že by udělala Anu, bude pro Anu dobré, ale může to naštvat Octavia. A pak hraju za Octavia a přemýšlím, jak na to odpovím z jeho pozice. Je tu mnoho interakce, která je na vás. Budete se pokoušet skupinu udržet po hromadě, nebo ne? Děje se tu hodně 4D šachů,“ uvádí Joyce pro Polygon.

Jako hráči přitom nebudeme mít pod kontrolou přepínání mezi postavami, o to se postará samotná hra. V dialozích mezi postavami rovněž nebudou přítomná žádná vyloženě špatná rozhodnutí a půjde v nich do značné míry o čtení řeči těla a obličejových výrazů díky použití technologie motion capture (hra vzniká v Unreal Enginu 4).

Vyložená selhání si tvůrci nechali pro QTE momenty v jiných částech hry (nutnost zareagovat na situaci během pár vteřin). Ale i v této oblasti se tvůrci chtějí odlišit od původních adventur od Telltale a ve spoustě případů půjde v případě QTE o menší selhání, která nejsou fatální a příběh dále usměrňují.

QTE navíc budou navázané na prvky, které dále prohlubují charakter postav. V případě Fran je to udělátky nabušené levitující křeslo, Octavio má své chytré hodinky a Anu zase technologiemi nabité brýle. QTE situace díky tomu mají působit přirozeněji, lidštěji a méně strojově.

New Tales from the Borderlands vyjdou již 21. října na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X|S, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.