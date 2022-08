New Tales from the Borderlands vyjdou opravdu už v říjnu

24. 8. 2022 6:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Gearbox vyrukovali s prvním trailerem pokračování, v které jsem já osobně donedávna už snad ani nedoufal. Tales from the Borderlands z roku 2015 byla sice velice povedená, nicméně komerčně nepříliš úspěšná hra. Nakonec se té dvojky ale přeci jen dočkáme, a to už poměrně brzy.

Otěže po původních hrdinech Rhysovi a Fioně přebírá trojice loserů, které prostě nemůžete nemilovat, jak se nám snaží tvůrci vštípit už v prvním traileru. Hlavní trojici nestandardních hrdinů tvoří Anu, Octavio a Fran. A stačí se podívat na přiložený trailer a bude vám hned jasné, že tohle trio má do hrdinů typických pro hlavní díly Borderlands poměrně daleko.

O to zajímavější by ale mohly být jednak jejich vzájemné interakce, jednak samotná hratelnost. Ta vás mimochodem nepřipraví o akci, ostatně už první záběry působní poměrně dravě a dynamicky, nicméně jádrem pudla bude příběh a narativní volby s ním spojené. Na střílení, nějaké absurdní počty zbraní a vůbec lootu tak můžete tentokrát zapomenout.

Na New Tales from the Borderlands pracují přímo v Gearboxu (jedničku mělo na svědomí Telltale) a zahrajeme si už 21. října na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a i na Switchi.