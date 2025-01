Vzor, či renegát? V Mass Effectu 4 si zřejmě budete moci opět vybrat

6. 1. 2025 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio BioWare sice na podzim vydalo pokračování kultovního fantasy Dragon Age, hází ale za hlavu DLC a celý tým se teď už pilně věnuje práci na pokračování vesmírné opery Mass Effect. O tom zatím moc nevíme, alespoň nad rámec pár pomrknutí a konceptů. Nicméně se zdá, že se vrátí mírně kontroverzní systém reputace paragon/renegát.

The renegade/paragon system is absolutely returning for Mass Effect 5 https://t.co/4OY9iUD2Cs pic.twitter.com/htjke2gz1C — Kala Elizabeth (@kalaelizabeth) January 3, 2025

Proč kontroverzní? Protože vám vlastně nedával moc jiných možností než hru hrát jako naprostý Mirek Dušín, nebo chuligán, který na potkání nakopává štěňátka. Na nějaké nuance v rámci roleplaye zkrátka v předchozích dílech moc nebyl prostor. A podle teorií fanoušků by se sbírání dobrých a zlých bodíků za konkrétní rozhodnutí mělo vrátit.

Jedna z fanynek si na plakátu z předloňského listopadu všimla povědomého tvaru, který skutečně připomíná logo paragona, zatímco okraje symbolu jsou zbarvené do renegátské červené. Že asi uhodila hřebíček na hlavičku, pak naznačil v komentáři přímo Michael Gamble, producent chystaného Mass Effectu 4.

„Je pravda, že většina lidí hrála za paragony, ale taková rozhodnutí by neměla smysl, pokud by neexistoval renegát. Možnost volby je podstatnější, než to, kolik lidí se jak rozhodlo,“ vysvětluje v komentáři pod fanouškovskou teorií. Může jít samozřejmě o výstřel naprázdno, ale bylo by zvláštní, kdyby producent hry v chystaném pokračování systém morálky nakonec nechtěl, když mu přikládá nemalou váhu.

Jak jste na tom vy? Líbily se vám volby paragon/renegát v trilogii? A za koho jste nejčastěji hráli?



Pokud byste chtěli jinou space operu od tvůrců Mass Effectu, několik veteránů z BioWare pracuje na sci-fi RPG Exodus, které má s populární značkou mnoho společných prvků. Jak na Exodus, tak i na pátou hru ze série Mass Effect si ale ještě nějakou dobu počkáme, ani jeden z titulů zatím nemá ani přibližné datum vydání.