Vzniká masivní příběhová modifikace pro první Dark Souls

Otázka na fanoušky Dark Souls: Kolikrát jste prošli celou sérii? Nebo konkrétně první díl? Když dílo studia FromSoft milujete, jeho několik zářezů do herní historie už máte nejspíš prošlapáno křížem krážem. Komunita modderů se s tím ale nehodlá smířit a pro první díl slavné značky chystá bezprecedentní porci nového obsahu.

Modifikace s názvem Nightfall má být přímým příběhovým pokračováním původních Dark Souls a pracují na něm tvůrci, kteří již mají na kontě jiný obří a nesmírně populární mod Daughters of Ash. Nightfall má zásadním způsobem rozšířit mytologii hry, nebude se ale tlouct s oficiálním příběhem.

Finished a lot of the Azure Knight (Lance) custom enemy's moveset, sounds, and visual effects. His AI is just random equal chance of each pattern right now but I'll make him pick patterns more interestingly some other time I'm T I R E D pic.twitter.com/GlTKjog3MJ