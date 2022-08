Vzhůru na Půlnoční ostrovy! Do druhého Pathfinderu dorazilo další velké DLC

31. 8. 2022 15:10 | Novinky | autor: Jiří Svák

Se 14denním odkladem, ale přece – Pathfinder: Wrath of the Righteous se dočkal třetího příběhového DLC, ve kterém se coby hledači pokladů vydáte na plavbu do tajemného souostroví na palubě ještě tajemnější lodi. Kostěná bárka? To nemůže věstit nic dobrého!

Nové DLC zavádí prvky roguelike, kdy vaše smrt na výpravě znamená začít znova, zároveň je to ale další příležitost, jak průchod vylepšit nebo na to jít úplně jinak. Datadisk tak jde na ruku dračákovým stratégům, kteří by si rádi vyzkoušeli rozličné herní strategie, buildy postav či synergie mezi povoláními. Dopředu vás požene také zvědavost, co vlastně stojí za podivnou lodí a jak vypadá ten bájný poklad, po kterém všichni prahnou.

Podle prvních recenzí ale nechutná dort složený z roguelike a olbřímího RPG systému Pathfinder úplně dobře. Skladba družiny je časově náročná a absolvovat ji znova po každém nezdaru? Úmorné. To je jedna z nejčastějších výtek v recenzích. Ale zároveň je ve výpise i spousta pochvalných komentářů, takže uvidíme, jak na tom DLC bude, až si ho zahraje větší počet hráčů.

Datadisk The Treasure of The Midnight Isles je k dostání nejen na Steamu, nýbrž i na GOGu a Epicu. Tímto přídavkem ale nový obsah do Pathfinderu: Wrath of the Righteous nekončí. Vývojáři chystají ještě druhý Season Pass, jehož skladbu oznámí později. Ke konci se chýlí i přípravy na vydání konzolové verze hry, která by měla dorazit za měsíc, tedy 29. září.