Druhý Pathfinder vyjde na konzole v září. Ještě dříve ale dostaneme nové velké DLC

15. 7. 2022 16:42 | Novinky | autor: Jiří Svák

Jedno z nejlepších RPG posledních let, Pathfinder: Wrath of the Righteous, už zná termín svého vydání na konzolích Xbox, PlayStation a překvapivě také Nintendo Switch, i když v tomto případě půjde pouze o streamování z cloudu. Do kalendáře si zapište datum 29. září 2022.

Při této příležitosti dojde rovněž k povýšení PC verze na Enhanced edici, a to zdarma všem vlastníkům na platformách Steam, Epic Games nebo GOG. Je to stejný scénář jako v případě prvního dílu, kdy s premiérou na konzolích dorazil PC hráčům macatý patch plný oprav a vylepšení. Co za změny čeká Pathfinder: Wrath of the Righteous, ještě nevíme, předpokládám však, že nová verze si bude chtít svůj přídomek „Enhanced“ zasloužit, takže půjde o významnější update než jen pouhý seznam dalších bugfixů (i když těch je v případě her od Owlcat Games také potřeba, bohužel).

Ale zpátky ke konzolím. Na nich poběží hra v nativní verzi pro minulou generaci, majitelé PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S si tak Pathfinder: Wrath of the Righteous zahrají v režimu zpětné kompatibility. Ale upřímně, s vizuálem postaveným na enginu Unity hra svou „next-gen“ verzi nepotřebuje, takže to není nic, kvůli čemu byste měli release zavrhnout.

Důležitější bude, zda se autoři poučili z konzolového vydání prvního dílu. Pathfinder: Kingmaker totiž dorazil na Xbox a PlayStation v politováníhodném stavu a z recenzí nespokojených zákazníků je vidět, že ani dodnes nejsou všechny problémy vyřešeny. Já osobně držím palce, aby si tentokrát autoři dali více záležet a podařilo se jim napravit si pošramocenou reputaci. Byla by to vzhledem ke zbylým kvalitám hry škoda.

Ještě dříve se ale dočkáme dalšího velkého DLC. Přídavek s názvem The Treasure of The Midnight Isles koketuje s myšlenkou roguelike a nechá vaši družinu opakovaně dobývat poklady z tajemného soustroví, kam vás dopraví podivná kostěná loď rovněž obestřená záhadou. Smrt by každopádně neměla být stopkou, ale jen dalším krokem přibližujícím vás k cíli.

zdroj: vlastní video redakce

DLC vyloženě láká strategické fajnšmerky, aby vyzkoušeli rozličné buildy či mýtická směřování. Systém Pathfinderu k tomu nabízí obrovské pískoviště, datadisk tak vychází vstříc všem, kdo při hraní špekulují nad synergiemi postav a jejich schopnostmi a rádi by si svoje nápady vyzkoušeli v akci. Počítat budete moci i s novými předměty a nepřáteli.

Datadisk půjde absolvovat samostatně nebo v rámci rozehrané kampaně. Kromě důrazu na boj má nabídnout i příběhové dobrodružství a odkrývání tajemství, hráči dychtící po vyprávění by tak rovněž neměli přijít úplně zkrátka.

Třetí DLC pro Pathfinder: Wrath of the Righteous vyjde už za necelý měsíc, přesněji 11. srpna. Kdo si na hru brousí zuby, může využít aktuálně 50% slevy na Epicu. Za stejnou cenu byl titul k sehnání i během letního výprodeje na Steamu, pokud jste to tehdy nestihli, tohle je jedna z možností, jak to napravit.