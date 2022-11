Vyzvedněte si výborné hry Alba: A Wildlife Adventure a Shadow Tactics zdarma

11. 11. 2022 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Epic Games Store je tady s další nabídkou dvou her zdarma, které si stačí do příštího čtvrtka přidat do knihovny, aby byly vaše navždy. Nebo aspoň po dobu existence Epicu… Jmenovitě jde o hry Alba: A Wildlife Adventure a Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Alba je extrémně kladně hodnocená adventura od tvůrců fenomenálních logických her Monument Valley, která vybízí k naprosto poklidnému prozkoumávání ostrova a užívání si každého okamžiku na něm.

Shadow Tactics je zase realtimový taktický klenot, který vás vezme do Japonska mezi samuraje a nechá hrát za různé postavy s odlišnými přednostmi, přičemž v každém případě byste se měli snažit postupovat co nejkradměji. Není to ale poprvé, co Epic tuto hru rozdává, takže už ji možná dávno máte v knihovně.

Příští čtvrtek tuto dvojici vystřídá další dvojice her zdarma. Bude mezi ně patřit květnová novinka Evil Dead: The Game, v níž se spolu s dalšími hráči postavíte v kooperaci nemrtvým, případně můžete vyzkoušet kompetitivní asymetrický multiplayer, kde některý z hráčů hraje za zlouny. Tuto hru doprovodí ještě asijské taktické RPG Dark Deity.