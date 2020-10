Významná stránka zakazuje mody, které se týkají americké politiky

2. 10. 2020 17:30 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Problémy americké politické scény, v posledních letech stižené nebývalou polarizací a nepřátelstvím mezi Republikány a Demokraty, se už promítají i do počítačových her, respektive do jejich modifikací. Významný modderský server Nexus Mods vyhlásil zákaz publikace libovolných výtvorů, které se týkají společensko-politické situace v USA.

Je to tedy zákaz pouze dočasný, trvající do prezidentských voleb, které se uskuteční 3. listopadu letošního roku. Server se k němu uchýlil kvůli nebývalému přívalu provokativních politických modů s mizernou kvalitou, které se nedají považovat za nic jiného než prachsprostý trolling.

„Vypadá to, že malá, ale hlasitá skupina našich uživatelů není dostatečně inteligentní nebo dospělá, aby se dokázala o těchto problémech bavit bez urážek a neprokázaných obvinění bez jakýchkoliv důkazů,“ píše majitel stránky Dark0ne v příspěvku. „Většinu těchto modů nahrávají zbabělci s loutkovými účty jen proto, aby způsobili rozruch.“

Mohlo by se zdát, že v prostředí modderů, tedy lidí, kteří altruisticky věnují svůj volný čas vylepšování milované hry bez nároku na zisk a následně plody svojí práce nabízejí zdarma, by se typická internetová toxicita nemusela projevit. Je to ale asi naivní myšlenka, když si člověk uvědomí, že americká politika od sebe momentálně odhání i rodinné příslušníky. Tak proč by se navzájem nemohli hádat a urážet lidé, co spolu jen náhodou sdílí koníček?

Krok Nexus Mods je zcela pochopitelný přesně proto, že se pokouší zachovat zdraví komunity, na níž to celé vlastně stojí. Pokud budou mít tvůrci obsahu pocit, že všichni ostatní na jejich oblíbené stránce jsou levičácká prasata/skrytí náckové, pravděpodobně to výrazně ovlivní jejich motivaci dělit se s nimi o vytvořený obsah.

„Abych to řekl na rovinu, je nám úplně jedno, jak [naše rozhodnutí] vypadá,“ ukončuje Dark0ne svůj příspěvek. „Říkejte si a dělejte si, co chcete, na jiných stránkách nebo službách, my to tady nechceme. Přeju hezký den.“