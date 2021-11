Vyzkoušejte si vzrušující „práci“ počítačového génia v simulátoru hackera

2. 11. 2021 12:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hackování se tu a tam objevuje v nejrůznějších hrách jako Deus Ex či Cyberpunk 2077, ale vlastních her toto lákavé a nebezpečné téma mnoho nemá. Z hlavy mě narychlo napadají jen skvělé tituly jako Hacknet a Else Heart.Break(), další bych už musel vygooglovat. Díru na trhu chce zaplnit tým Save All Studio, který před dvěma týdny bez větší slávy vydal všeříkající Hacker Simulator.

Další z nekonečné řady nejrůznějších simulací z vás udělá tajemnou osobu zahalenou do mikiny s kapucí, která v tísnivé tmě sedí v koutě místnosti před monitorem, jediným zdrojem nepříjemného modrého světla. A na tomto monitoru dochází k pořádným nepravostem.

Jako hacker si pokusíte vybudovat co možná nejlepší reputaci tím, že se budete vloupávat do počítačů a serverů osob a společností a krást cenné informace, které po vás chce váš „zaměstnavatel“. Abyste dokázali držet krok s čím dál tím lepšími obrannými systémy, budete si za vydělané peníze kupovat nový hardware pro váš počítač a nové programy překonávající obranu cíle. Musíte si dát ale obrovský pozor a mazat po sobě veškeré stopy, protože jinak by se mohlo stát, že se zničehonic rozletí dveře do vašeho doupěte a váš pohled se setká s hlavněmi zásahové jednotky.

Hacker Simulator je dílem jediného vývojáře, který se pokusil co nejvíce přiblížit skutečným hackerským metodám. Jen je zjednodušil, aby byly zábavné, a zároveň upravil tak, aby nešlo o vyložený návod, jak se někomu vloupat do soukromí.

Hra už vyšla na Steamu, kde od prvních desítek odvážlivců sbírá velmi kladná hodnocení. Pokud si chcete vyzkoušet hackování a nechcete riskovat ve skutečném světě, alternativa by tu byla.