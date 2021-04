Vyzkoušejte si práci opraváře aut v Car Mechanic Simulator 2021

29. 4. 2021 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Car Mechanic Simulator 2018 vyšel v létě roku 2017, a tvůrci ze studia Red Dot Games si tedy dali pořádně načas s přípravou dalšího dílu (respektive je možná zdržovala četná DLC s licencovanými vozy). Člověk by čekal, že po takové době uvidíme něco opravdu nového, ale na první pohled v novém ročníku tolik změn není.

Car Mechanic Simulator 2021 láká na 72 aut a jejich 400+ vyměnitelných dílů, přičemž je nad slunce jasné, že se vozový park opět pořádně rozroste až s placenými dodatky. I tentokrát budete plnit jednu zakázku za druhou (náhodně generované i příběhové), odemykat si nové možnosti dílny, testovat vozidla na okruzích, pídit se po dílech na vrakovištích a v opuštěných stodolách.

Nebude chybět aukce vozidel, možnost opravit si a vyšperkovat vlastní káru po nastřádání dostatečného balíku peněz, dojde i na tuning aut a z vyložených novinek se těšte třeba na myčku, práci s bateriemi a různými tekutinami, konfigurátor vozidel v autosalonu, nový systém parkování s otevřenějšími garážemi a několik miniher.

Ať už na vás hra udělala jakýkoliv první dojem, možná se ho podaří vylepšit (nebo zhoršit) vlastnoručním osaháním. Car Mechanic Simulator 2021 má už totiž na Steamu demoverzi, která by toho mohla prozradit o trochu víc, co se novinek tohoto dílu týče. Plnou hru očekávejte letos na PC, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X/S.