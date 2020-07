Vyzkoušejte si městskou battle royale Hyper Scape v otevřené betě

12. 7. 2020 21:49 | autor: Patrik Hajda

Ubisoft se vydal podobnou cestou jako svého času studio Respawn s Apex Legends: oznámit a záhy vydat zbrusu nový battle royale vonící originalitou. Pravda, Hyper Scape ještě nevychází ve své finální podobě, ale pokud právě teď v neděli večer nemáte co dělat, zapněte si Uplay a můžete začít stahovat otevřenou betu této městské battle royale.

Hyper Scape není zajímavá jen svou městskou zástavbou starající se o vertikální mapy, ale i příběhovým pozadím, které vás vezme do roku 2054, kdy se 10 miliard lidí pere o své místo na Zemi. Tvůrci se zřejmě inspirovali v knižním hitu Ready Player One, jelikož i v tomto světě se lidé (a krávy) ubírají do virtuální reality, v níž se snaží vydobýt si slávu skrze bitvy s ostatními.

A i tady dochází k podivným událostem, kdy začínají mizet lidé v reálném světě, zatímco ten virtuální se ocitá pod útoky hackerů. Není totiž vše, jak se zdá, a vaším cílem může být třeba i odhalení tajemstvích ukrytých kdesi v hlubinách Hyper Scape. Není důvod otálet, beta už čeká!

zdroj: Ubisoft