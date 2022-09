Vyzkoušejte samurajskou strategii Mahokenshi od tvůrce Kroniky zločinu

22. 9. 2022 10:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Herní designér David Cicurel dal světu velmi povedenou detektivní deskovou hru Chronicles of Crime, která se u nás dočkala českého vydání pod názvem Kronika zločinu a navazující série případů z roku 1400. Na tuhle deskovku máme nejen psanou recenzi, ale i videorecenzi, dnes se ovšem budeme bavit o nové hře autora, kterou si na stole nerozložíte. Mahokenshi je totiž počítačová strategie.

V Mahokenshi se stanete titulním kouzelným šermířem, či samurajem, který bude cestovat po levitujících kusech pevniny vytvarovaných do šestiúhelníků, tolik ikonických pro deskové hry a tahové strategie. A aby té inspirace stolními hrami nebylo málo, vaše kroky budou řízené kartami náhodně vytaženými z postupně budovaného balíčku.

Jde tedy dost možná o další variaci na Slay the Spire, která ale dokáže zaujmout grafickou stránkou i zasazením do lehce fantaskního Japonska. Mahokenshi sice vyjde až v lednu příštího roku, ale již během dneška na Steamu zpřístupní svou demoverzi. Dostupná bude až do 29. září, kdy skončí událost Games Made in France zasvěcená francouzským hrám.

zdroj: Iceberg Interactive

V demu si budete moct vyzkoušet dva hrdiny – Ayaku z klanu Rubínu a Kaita z klanu Safíru. V plné hře je doprovodí ještě Misaki z klanu Topazu a Sota z klanu Nefritu. Každý razí jiný styl boje, ale všichni se snaží ochránit nebeské ostrovy před nepřáteli. K tomu jim dopomáhej kolekce více než 200 karet s překrásnými ilustracemi.