Vyzkoušejte českou retro střílečku HROT z postapokalyptického Československa

29. 1. 2021 12:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Chcete zavzpomínat na herní skvosty 90. let a zažít humorně pojatý komunismus? Pak je česká retro střílečka HROT právě pro vás! Hratelnost i grafika se odkazuje ke hrám dávno minulým, zatímco příběhové zasazení k režimu, který nepřestává děsit dodnes. Ale hra se naštěstí nebere vážně, takže se u ní snad spíš zasmějete.

Odehrává se v Československu po jaderné katastrofě, kdy ulice zaplavili, a teď cituji popis hry: „pomatenci v pláštěnkách, zabijáci ve skafandrech, samostatně útočící psi, koně a kozy“. Poradíte si s nimi díky brokovnici, tarasnici, samopalu, experimentálním sovětským zbraním schopným metat blesky, ale nebude chybět ani srp a kladivo.

O HROTu je těžké mluvit, neboť kvůli humornému pojetí popisu hry na Steamu si jen těžko můžete být jistí vážností zmíněných informací. Z textu totiž vyplývá, že hra bude epizodická, a zatímco první epizoda čítající 8 úrovní, 16 druhů nepřátel, 4 souboje s bossy, New Game+ a arénu se má odehrávat v 80. letech minulého století, druhá epizoda prý bude „inspirovaná dobou husitskou a z prostředí českých hradů“.

„Možná se tam objeví i Jan Žižka. Protože Žižka to nevzdával, prostě sedl na povoz a jen bil hlavy a na množství nehleděl,” pokračuje výhled do budoucnosti. HROT totiž vyjde v předběžném přístupu, ve kterém setrvá „snad den. Snad týden. Snad osm let“… Uf! Prostě to budete muset risknout.

Hra bude na Steamu dostupná od dnešního večera. Do té doby můžete tamtéž vyzkoušet demoverzi.