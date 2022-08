Vývojáři Crusader Kings III zdvojnásobili cenu DLC. Komunita brousí vidle

16. 8. 2022 15:38 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Studio Paradox Interactive je známé tím, že velkou část svého byznysu staví na dodatečném obsahu pro svoje hry. Na tom není nic špatného a nikdo už nad tím obočí nezvedá: Strategie jako Hearts of Iron IV, Europa Universalis IV nebo Crusader Kings II díky tomu můžou žít celé roky, dopované stále novým a novým obsahem. Jenomže nejnovější krok Paradoxu zjevně překročil neviditelnou hranici a fanoušci se bouří.

Oč jde? Vydavatel hodlá téměř zdvojnásobit cenu DLC pro vynikající středověkou strategii Crusader Kings III. Konkrétně se to týká malých dodatků známých jako flavor packy. Od 13. září už nemají stát 7 eur, ale celých 13. Změna zahrnuje jak oba prozatím vydané balíčky, vikinské Northern Lords a španělský Fate of Iberia, tak všechny budoucí flavor packy. Cena základní hry a velkého rozšíření Royal Court zůstává stejná.

Paradox se ke svému rozhodnutí vyjádřil na fóru, kde vysvětluje, že nová cenovka lépe odpovídá tomu, co balíčky vlastně nabízejí. Jinými slovy, předtím byly podle vydavatele příliš levné, nyní se adekvátně zdražují. Na konci příspěvku si ještě můžete přečíst radu nad zlato: „Doporučujeme vám koupit si DLC za původní cenu předtím, než se změní.“

Komunita to nenese dobře, ať už se podíváte na reakce pod příspěvkem na fóru, nebo třeba na dedikovaný subreddit, případně na Steam, kde už samozřejmě probíhá review bombing. Mnozí uživatelé sice uznávají, že cena za DLC byla nastavená hodně nízko, zvlášť v případě obsahově bohatého Fate of Iberia, a dávalo by jim smysl si za příští balíčky účtovat víc, ale nechápou, proč Paradox mění cenu i u těch už vydaných a varují vydavatele, že za 13 eur si je nikdo kupovat nebude.

Je pravda, že flavor packy toho nepřidávají zas tak moc, spíš obohacují vždy jeden konkrétní region, než že by měnily zážitek z celé hry. Pokud vás ale v Crusader Kings III baví hrát zrovna za krvelačné severské nájezdníky, zaplatit za Northern Lords v přepočtu cca 300 korun pořád dává dokonalý smysl. To samé se dá říct o Španělsku a jeho reconquistě.

Přesto chápu námitky hráčské komunity, protože kdo měl ve zvyku nakupovat úplně všechna DLC, tomu se něco takového do budoucna rázem silně prodraží, pokud budeme počítat s tím, že Paradox každý rok vyplodí aspoň dva kousky dodatečného obsahu. A to už vůbec nezmiňuju skutečnost, že švédské studio má v poslední době neblahou tendenci svoje DLC vydávat v dosti neopracované formě a následně je musí opravovat pomocí patchů, jakmile si komunita začne všímat spousty chyb, které unikly testerům.

Ve finále by Paradox možná udělal líp, kdyby zdražil jen budoucí flavor packy a cenovku Northern Lords i Fate of Iberia nechal tam, kde byla – většina fanoušků si už ostatně DLC pravděpodobně stejně stačila koupit, tak proč teď komunitu provokovat náhlou ukázkou excesivní hrabivosti?

Doufám, že si studio vydobude dobrou vůli fanoušků zpátky nějakým povedeným kouskem obsahu, třeba pořádným velkým datadiskem. Ten předchozí, Royal Court, sice přinesl leccos dobrého, ale dech mi rozhodně nevyrazil. Což je škoda, protože Crusader Kings III zůstávají jednou z nejlepších, nejcharismatičtějších a nejunikátnějších strategií posledních let.

