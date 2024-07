Vývoj českého akčního RPG Secret of the Deep byl pozastaven

22. 7. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tuzemské studio Esanti Games letos v dubnu představilo svůj chystaný debut, temnou fantasy akční adventuru s RPG prvky – Secret of the Deep. První zájemci si hru mohli krátce nato vyzkoušet v rámci pražského Comic-Conu, ještě letos pak měla postoupit do režimu předběžného přístupu pro širší veřejnost. Toho se ale nakonec zřejmě nedočkáme, rozhodně ne v letošním roce. Vývoj hry byl totiž znenadání pozastaven.

„S velkou lítostí oznamujeme, že jsme byli nuceni pozastavit veškeré práce na vývoji naší hry Secret of the Deep. Tento krok je způsoben výhradně finančními problémy,“ uvádí v tiskové zprávě šéf Esanti Games, Dušan Krnáč.

„Již na začátku dubna, bezprostředně po oznámení a představení hry na Comic Conu, nás náhle opustil klíčový investor,“ vysvětluje situaci Krnáč a dodává, že se společně s týmem pokoušel projekt v chodu následující tři měsíce, kdy hledali náhradní možnosti financování – bohužel neúspěšně.

„V současné době je projekt Secret of the Deep zakonzervován a připraven na další fázi vývoje. Naší hlavní prioritou je nyní zajistit nové a stabilní finanční zdroje, abychom mohli především uhradit existující závazky a později v práci na projektu pokračovat,“ vyjadřuje naději šéf studia Esanti. Zároveň děkuje za podporu a pozitivní ohlasy, které přišly po odhalení.

zdroj: Esanti Games

Pokud byste vývojáře a vývojářky v nelehké době chtěli podpořit, Secret of the Deep si můžete i nadále předobjednat na jejich oficiálním webu. Základní verze předběžného přístupu stojí 30 eur (zhruba 760 korun), za 40 eur (něco přes tisícovku) dostanete edici se soundtrackem, skinem na brnění a náhrobkem s vaším jménem. Jen je tenhle nákup ještě o něco nejistější než klasická předobjednávka.