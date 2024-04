Secret of the Deep je temné akční RPG nového českého studia Esanti Games

4. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Před třemi lety založené české studio Esanti Games konečně odhaluje svůj první projekt. V akční adventuře s RPG prvky s názvem Secret of the Deep se zhmotní sen zakladatele studia Dušana Krnáče, který vás vtáhne do hlubin fantasy světa, jemuž vládne temnota a beznaděj.

Úkolem bezejmenného hrdiny oživeného samotnou smrtí, potažmo tím vaším, bude zasít semínka naděje a světla. Budete se proto opakovaně vydávat do krutého světa Hlubiny plného nepřátel, s nimiž si poradíte v rámci hack‘n’slash soubojů.

zdroj: Esanti Games

Nadto počítejte i se správou zdrojů, jelikož v rozvoji musíte pomáhat celé osadě Podhradí. Seznámíte se i s jejími rozličnými obyvateli. Nebude samozřejmě chybět ani obměna vlastní výbavy, její vylepšování a do soubojů promluví i magie.

Na první osahání hry nebudete čekat příliš dlouho. Secret of the Deep ještě letos vyjde v předběžném přístupu na Steamu, ale návštěvníci pražského Comic Conu, který se uskuteční již tento víkend od 5. do 7. dubna, si ji tam budou moct osahat v pavilonu A.

Tvůrci jsou navíc odhodlaní formovat univerzum hry společně s jejími hráči v rámci předběžného přístupu. Některá rozhodnutí o budoucím vývoji chtějí učinit ve spolupráci s komunitou.

Už teď se dozvídáme, že Secret of the Deep bude v předběžném přístupu stát 30 eur, tedy 760 korun, případně 40 eur (tisícovku), pokud si předobjednáte podporovatelskou edici se soundtrackem, skinem na brnění a náhrobkem s vaším jménem. Tato edice s vydáním hry v předběžném přístupu přestane existovat, tak s případným nákupem příliš neotálejte.