V novém českém simulátoru Back in Service můžete řídit pražské metro

20. 3. 2024 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

O hráčskou přízeň a finance se na Startovači uchází simulátor pražského metra Back in Service od vývojáře Dominika Vojty. Za necelý den už takřka dvakrát překonala požadovanou částku 74 tisíc korun, do konce crowdfundingové kampaně přitom zbývá ještě 58 dní. Hra by měla v základu obsahovat celou trasu A a historickou soupravu EČS.

Cílem hry bude rozvážet cestující po stanicích a nenabrat žádné zpoždění. Každý vagón a zastávka se přitom dočká vlastního věrného zpracování. Od úrovně Podporovatel, která vás vyjde na 270 korun, si už můžete zahrát verzi Back in Service v předběžném přístupu. Dominik na ní svépomocí pracoval skoro rok, přičemž hlavní funkce už jsou dle jeho slov hotové: Vlaky jezdí, lidé nastupují, dveře se zavírají. V průběhu letoška i po vydání by ale do hry chtěl přidávat nové mechanismy, stanice, úkoly a další updaty.

Tvůrce dílo považuje za něco mezi simulátorem a hrou. „Nejde o extrémně realistický simulátor jako třeba Subtransit Drive, kde je simulovaná každá součátka. Samozřejmostí je ale fyzikální model, který reaguje na překonávané převýšení, náklony do zatáček, délku soupravy i její obsazenost. Tedy pokud si zvolíte pětivozovou soupravu, po cestě z Malostranské na Hradčanskou se doporučuji pořádně rozjet,“ vysvětluje Dominik Vojta na Startovači.

Finance by autorovi měly umožnit především se projektu věnovat naplno, ale zaplatit i modeláře a nakoupit assety. Třeba balík různorodých cestujících, jež by odrážel tisícovky cestovatelů, kteří denně pražské metro využívají.

V jednom z prvních updatů by pak do hry měly přibýt úkoly, které nebudou jen o řízení metra, ale i o průzkumu tunelů a řešení hádanek.

Hlavním Dominikovým úkolem je momentálně dokončení celé linky A, ovšem poté by Back in Service rád rozšířil i o další trasy a soupravy, pokud o ně bude zájem. Více informací o projektu najdete v kampani na Startovači či na oficiálním webu projektu.