Vyšly nové The Elder Scrolls. Asi ale ne takové, jaké jste čekali

29. 9. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

A že prý budeme na novou hru ze série The Elder Scrolls čekat dlouhé roky. Vždyť včera vyšly The Elder Scrolls: Castles! No dobře, nejapné žerty stranou: Bethesda v tichosti a možná omylem vydala mobilní hru z její slavné fantasy série. Tentokrát nejde o RPG, jako tomu bylo v případě The Elder Scrolls: Blades, ale o budovatelskou strategii.

Jímáte se žezla, nasazujete korunu a usedáte na trůn nejmenovaného hradu v Tamrielu. Zatímco podobně jako ve Fallout: Shelter rozšiřujete své kamenné zázemí, abyste produkovali suroviny, nové místnosti a zkrátka zvelebovali rodové sídlo vaší dynastie, musíte se věnovat i poddaným a jejich blahobytu. Uspokojovat jejich potřeby, soudit civilní rozepře a v neposlední řadě i velet armádám v obraně před všelijakou fantasy havětí.

The Elder Scrolls: Castles jsou ke stažení zdarma pouze na telefony s operačním systémem Android. Na rozdíl od výše zmíněného budování protiatomových krytů ale autoři hru o stavění tamrielských hradů vlastně zamlčeli. Vyhledat ji lze jenom, když si rozkliknete tituly Bethesda Softworks LLC, zadání jména hry do vyhledávacího řádku vám Castles nezobrazí. Což možná svědčí o tom, že někdo udělal chybu a hra vůbec neměla vyjít.

The Elder Scrolls: Castles každopádně nejsou náplast při čekání na The Elder Scrolls VI. Na druhou stranu Fallout: Shelter se těšil velké oblibě a šlo o příjemnou a nenáročnou zábavu. Dokážu si velice dobře představit, že podobný styl bude velmi dobře fungovat i naroubovaný do fantasy zasazení. Otázkou ale bude, jak Bethesda titul nacení, protože i sebelepší mobilní hru může ubít příšerný finanční model.