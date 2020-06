Vyšlo The Last of Us: Part II

19. 6. 2020 12:45 | autor: Šárka Tmějová

Launch trailer na The Last of Us: Part II vyšel sice už před týdnem, jak je teď podivným zvykem v herním průmyslu, jedna z posledních exkluzivit pro PlayStation 4 ale vychází až dnes.

Přečíst si můžete třeba mou bezspoilerovou recenzi, ale jinak buďte v internetových vodách velmi obezřetní, protože jestli byly předtím lehce zakalené pár uniklými videi a hlavními příběhovými zvraty, teď už přes review bombing a štvavou kampaň rozzuřených hráčů nedohlédnete na dno.

Pokud si tak The Last of Us: Part II chcete užít a ideálně si na něj vytvořit vlastní názor tak, jak Naughty Dog zamýšlel, vyhýbejte se všem diskuzím, videím a vláknům na sociálních sítích, které se byť jen okrajově dotýkají her. A na místním fóru vás poprosím o ohleduplnost vůči ostatním, co o spoilery nestojí.

Pokud vám spoilery nevadí, můžete se dnes podívat na náš GamesPlay, který budeme vysílat od 15:00, případně si projít alespoň rozsáhlou obrázkovou galerii v samostatném článku.