Vyšla simulace rozebírání vesmírných lodí Hardspace: Shipbreaker. A je to pecka

25. 5. 2022 10:37 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Blackbird Interactive po nějaké době v předběžném přístupu konečně dokončilo hru s prapodivným názvem Hardspace: Shipbreaker. Pod ním se ukrývá originální sandboxová simulace rozebírání vesmírných lodí ve stavu beztíže, což má svá smrtelná úskalí.

Proč by vás něco takového mělo zajímat, ptáte se? Protože je to zjevně vážně dobrá hra. Venku jsou první zahraniční recenze se známkami od 8 do 10 bodů z deseti, díky čemuž má momentálně Hardspace: Shipbreaker na Metacriticu souhrnné hodnocení 86 bodů ze sta.

Recenzenti si pochvalují vyladěnost, poklidnost celého zážitku, ale i to, jakým způsobem hra komentuje korporace a pracovní podmínky v nich. Nebude to ale zábava pro každého, jelikož její náplň, tedy hledání cenných materiálů ve vracích vesmírných lodí, umí být repetitivní.

Hardspace: Shipbreaker láká vedle příběhové kampaně i na relaxační sandbox, ale i pravý opak, tedy časové výzvy. Hře nechybí propracovaná fyzika a možnost vylepšit si rozebíračské náčiní. Do neotřelého zážitku se můžete pustit zatím pouze na PC, a to skrze Steam či předplatné Game Pass. Na Steamu je hra až do 7. června o čtvrtinu levnější.

Studio Blackbird Interactive je poměrně činné, jelikož v den, kdy vydalo Hardspace: Shipbreaker, zároveň poslalo do předběžného přístupu realtimovou strategii Crossfire: Legion, která podle prvních reakcí není žádný zázrak.