Vyšla nádherně bizarní akční adventura The Eternal Cylinder

2. 10. 2021 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

S koncem září vyšla jedna z nejpodivuhodnějších her poslední doby. Jmenuje se The Eternal Cylinder, a to podle gigantického válce, který se valí po povrchu mimozemské planety a drtí vše, co před ním neuteče. Včetně vás.

Vy v této jedinečné hře zastupujete rasu dvounohých zvířátek zvaných Trebhums, jejichž choboty jim slouží k nasávání nejrůznějších jedlých věcí, které se válí po okolí. Jsou to neskuteční gurmáni, kteří nepohrdnou ničím a zároveň si z každého sousta vezmou víc než ostatní.

Vlastnosti jejich jídelníčku mutují jejich těla. Mohou se naučit lépe skákat, plavat, bránit, útočit, získají nový rozhled, imunitu a tak dále. Pořád jste ale malá kulička (či krychlička či harmonika filtrující vodu…), na které si snadno smlsnou jiní děsiví jedinci obývající tuto životem překypující planetu.

Kromě přirozené fauny se tu pohybují ještě prapodivné zhůvěřilosti, co vypadají jako stroje křížené s lidmi. Do toho všeho řešíte žízeň a hlad, ale nebojte, nejde o další ze sandboxových survivalů. The Eternal Cylinder táhne kupředu příběh, kdy odhalujete historii svého druhu a sledujete vyšší cíl, navzdory svojí očividné maličkosti a bezvýznamnosti.

Pokud zrovna nemáte co hrát a rádi byste dali šanci něčemu opravdu zvláštnímu a nevšednímu, pak si zaskočte pro The Eternal Cylinder do Epic Games Storu či obchodů PlayStationu 4 a Xboxu One. Dáváte-li přednost krabičkám, pak se 19. listopadu dočkáte speciální konzolové edice s příručkou poskytující typy, jak v tomto světě přežít.