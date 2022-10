Vyšla nadějná česká soulsovka The Last Oricru. Dáte jí šanci?

14. 10. 2022 16:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Česká soulsovka The Last Oricru, za kterou stojí vývojář Pavel Strnad a jeho tým GoldKnights, konečně vychází. Ujmete se v ní neohroženého hrdiny, který svými činy změní tvář cizího světa… Ale víte co, ještě než budu pokračovat, pusťte si nový launch trailer:

zdroj: GoldKnights

Hra se evidentně nebojí epických výjevů a bitevních scén, i když hlášky postav mi trošku šustí papírem a herecké výkony z krátké ukázky také nepůsobí zrovna přesvědčivě. No co, tady nejsme v říši AAA – a je nutno uznat, že zvláštní kombinace sci-fi a fantasy tematiky působí přinejmenším pozoruhodně.

Co v tomhle zvláštním světě budete dělat? Samozřejmě bojovat, a to tak, že zuby nehty, protože hra vám nedá nic zadarmo. „Buďte připravení umírat… a to hodně!“ varují autoři. Ale to by vás u titulu inspirovaného žánrem soulslike asi nemělo příliš překvapovat.

Obtížnost by tedy byla standardně drsná, ale co další prvky? Hodně zajímavě zní reaktivní svět, který přetváříte vlastními rozhodnutími v rámci košatého, propracovaného stromu příčin a následků. Vaše činy a vztahy s nejrůznějšími frakcemi prý můžou být skutečně transformativní, což zní jako skvělá zpráva pro případné opětovné hraní.

Dosti vzácným lákadlem je pak stará dobrá gaučová kooperace, při níž můžete kosit hordy zla na jediné obrazovce. Pokud jste zkušení veteráni žánru Souls, možná byste tímhle způsobem mohli do žánru zasvětit někoho, kdo by si s ním sám na první dobrou neporadil. Anebo by to naopak mohla být vaše vlastní vstupní brána.

Pavel (Makal, nikoliv Strnad, aby bylo jasno) už na naší recenzi pracuje, očekávat ji můžete v blízké budoucnosti. Do té doby si přečtěte jeho dva měsíce staré dojmy z hraní rozpracované verze.

The Last Oricru je už teď dostupné na PC a nové generaci konzolí, a to za 40 eur. Do 20. října máte ještě možnost na Steamu ulovit desetiprocentní slevu.