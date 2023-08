Vyšla kooperativní stěhovácká divočina Moving Out 2

16. 8. 2023 10:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kdo by rád zaujmul gaučovou pozici se svou drahou polovičkou, rodinným příslušníkem či náhodným kolemjdoucím a pustil se do nějaké multiplayerové taškařice, může vyzkoušet druhý díl příběhu ze řetězu urvaných stěhováků Moving Out 2. Hra vyšla včera, což tvůrci doprovodili novou upoutávkou (ke zhlédnutí výše).

V principu půjde o to samé co v předchozí epizodě – přemístit veškerý nábytek z domu na korbu stěhovacího vozu. A že u toho přijde o život pár oken, všechny vázy a většina obrazů, už je pouhá nepodstatná maličkost – jde totiž o čas a za klavír, který jste s kolegou mistrně rozhoupali a po téměř balistické křivce poslali skrz okno druhého patra rovnou na náklaďák, vás hra pochválí, místo aby trestala.

První díl byl v kolektivu skvělá zábava, ale o samotě nepříliš překvapivě za moc nestál. Což už by v případě pokračování nemuselo platit a zkrátka by nemuseli přijít ani ti, kdo k ruce zrovna žádného spoluhráče nemají – ve hře tentokrát naleznete i online multiplayer, můžete tak uvrhnout obývák do entropické zkázy i s náhodně nalezeným kolegou z hlubin internetu.

Moving Out 2 je k dispozici na PC, starých i současných konzolích a Switchi a zájemce přijde na 30 eur. K dispozici je také bezplatné demo, abyste případně věděli, do čeho jdete. Hru rovněž naleznete v nabídce předplatného PlayStation Plus ve variantách Extra nebo Premium – pokud patříte k jeho uživatelům a k hraní byste rádi využili konzoli od Sony, nemusíte nic kupovat a můžete si titul rovnou zařadit do své herní knihovny.